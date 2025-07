La Bonoloto deixa 78.900 euros a Cambrils

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El sorteig de la Bonoloto d'aquest dimarts 22 de juliol ha deixat 78.902,13 euros a Cambrils. El premi l'ha repartit l'administració de loteries número 2 de Cambrils situada al carrer Ramón Llull 26.

El sorteig va comptar amb dos encertants de 5 + complement amb la combinació 01 18 46 11 36 21, complementario 43 i reintegrament 5. Dues persones van encertar, una d'elles a Cambrils i l'altra a Lleida.

De Primera Categoria (6 encerts) no hi ha hagut cap butlleta premiada, per la qual cosa amb el pot generat que es posarà en joc en el pròxim sorteig de BonoLoto un únic encertant podria guanyar 1.800.000,00 euros.