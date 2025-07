Vandellòs II va funcionar més de 2 mesos amb una vàlvula de seguretat inoperativa, segons el CSN

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha constatat que la central nuclear de Vandellòs II va funcionar durant més de dos mesos amb la vàlvula d'alleujament d'un dels generadors de vapor inoperativa. L'organisme regulador ha elevat a nivell 1, «anomalia», en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES), l'incident notificat pels gestors de la central, ANAV, l'1 de juliol passat, amb motiu d'una parada programada de la central.

Segons el CSN, la vàlvula no es trobava operativa, «de forma inadvertida, des del 28 d'abril passat, una «condició no permesa per les Especificacions Tècniques de Funcionament, al no poder assegurar que estigués desenvolupament correctament la seva funció de seguretat».

Segons la informació recollida pel CSN, el titular de la central havia observat prèviament, el 28 d'abril, amb motiu de l'apagada elèctrica, un «comportament anòmal» d'aquesta vàlvula. Arran d'això, es va inspeccionar i sotmetre a proves en presència de manteniment mecànic sense identificar cap anomalia de funcionament. Tampoc es va apreciar cap mal funcionament durant la pujada de càrrega ni les proves efectuades posteriorment.

Tot i això, després de notificar l'incident l'1 de juliol, les comprovacions posteriors d'ANAV van comprovar que la seva obertura només es produïa quan es trobava prèviament aïllada per la seva vàlvula motoritzada. Així les coses, va declarar la vàlvula inoperable i va efectuar les tasques necessàries per reparar-la. Segons el CSN, el tipus de mal funcionament observat va portar el titular a considerar que la vàlvula havia estat inoperable des del 28 d'abril.

Amb aquesta informació, el CSN ha elevat el succés a nivell 1, per l'incompliment de les normes tècniques de funcionament durant aquestes dates. Amb tot, destaca que el succés no va tenir impacte sobre els treballadors, la població o el medi ambient.