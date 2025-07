La gira de Nintendo repeteix un estiu més al Parc del Pescador de Cambrils

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Parc del Pescador de Cambrils tornarà a ser una de les parades de l’itinerari de la gira estival de Nintendo Switch, amb la col·laboració del Patronat de Turisme. Els propers dies 24, 25 i 26 de juliol entre les 18h i les 23 hores, els i les visitants que s’acostin a les carpes de Nintendo tindran l’oportunitat d’agafar els comandaments de la nova consola de la marca i demostrar les seves habilitats.

Ja és ja és la tercera vegada – i la segona consecutiva- que la reconeguda companyia japonesa tria Cambrils per la seva volta per l’estat espanyol, en la qual presentarà les seves últimes novetats i organitzarà activitats familiars gratuïtes a l’aire lliure per a tots els públics.

La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel, ha celebrat que Nintendo s’hagi tornat a instal·lar a Cambrils aquest estiu. «És una proposta familiar que enriqueix l’agenda d’estiu de la ciutat i que genera un gran atractiu, especialment per a les famílies amb nens», ha afirmat la regidora.

En aquesta nova edició, les persones assistents podran gaudir de més de 40 estands de joc, experimentar la nova consola Nintendo Switch 2, disponible des del 5 de juny, i competir amb amics i familiars a Mario Kart World. Aquest nou títol de la saga de carreres admet fins a 24 pilots per cursa, ofereix un món interconnectat i incorpora modes adaptats tant a jugadors principiants com a veterans.

A més, la gira estrenarà Donkey Kong Bananza, l’aventura protagonitzada per Donkey Kong i una jove Pauline, disponible des del 17 de juliol. També es podran provar altres estrelles del catàleg de Nintendo Switch 2, com la versió optimitzada de Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Breath of the Wild amb gràfics millorats, i els intensos combats de Street Fighter VI.

Per completar l’experiència, es disposarà d’un photocall temàtic perquè els visitants es puguin endur un record inoblidable. Després de Cambrils, la gira visitarà altres municipis de la península com Calafell, Castro Urdiales, Suances, Sant Vicent de la Barquera, Avilés, Vigo i Valladolid.