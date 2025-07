Crema completament un vehicle a la C-44 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Imatge del pas de la C-44 per Vandellós.Maps

Els Bombers de la Generalitat han controlat aquest migdia un incendi de vehicle que ha cremat totalment al punt quilomètric 5,8 de la carretera C-44, al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. L’avís s’ha rebut a les 13.24 hores a través del telèfon d’emergències 112.

El foc, que ha afectat també els marges laterals de la via, ha obligat a tallar temporalment la circulació per la C-44. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat per extingir les flames i evitar la propagació del foc a la vegetació propera, que ha afectat uns 10 m².

No s’han reportat persones ferides i l'ocupant del vehicle ha resultat il·lès. La situació ha quedat controlada a les 15.05 h i a les 14.20 h ja s'ha donat per extingit completament el foc.