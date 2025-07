Cambrils amplia l’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat aquest dimecres, 16 de juliol, les obres d’ampliació de l’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta, que passarà de les 250 places disponibles actualment a les 578 que preveu el projecte, gràcies a l’acord amb la propietat d’un solar del costat.

Per una banda, es netejarà el terreny més interior de la finca de 5.780 m2 que ja està operativa, tocant el vial del Cavet, per augmentar la seva capacitat fins a 392 vehicles. Per l’altra, s’adequarà el solar contigu situat al carrer Camí de Sant Joan, de 5.780 m2, on hi podran aparcar 186 places vehicles més. El termini d’execució de les obres és de tres setmanes aproximadament.

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha afirmat que «amb aquesta ampliació, estem donant resposta a una demanda històrica amb solucions reals, planificades i sostenibles» i ha destacat el compromís del govern «amb una gestió útil, propera i orientada a resultats queda ben clara». «Continuarem treballant des de les diferents àrees del govern per donar respostes concretes a les necessitats del dia a dia i garantir un Cambrils millor per als que hi vivim i més acollidor per als qui ens visiten», ha conclòs l’alcalde.

Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Excavacions Cofran 95 per un import de 34.448 € IVA inclòs i consistiran en la retirada d’arbres i arbustos de la zona, la neteja i esbrossada del terreny, la preparació i pavimentació amb sauló, la col·locació de plaques de senyalització vertical i la instal·lació de llums solars amb cimentació i protecció circular. Els arbres més grans de la zona entre les dues finques es conservaran per fer ombra.

L’ampliació d’aquest aparcament, situat a costat de la riera del Regueral, al límit amb Vinyols i els Arcs, permetrà oferir alternatives per aparcar, descongestionar les zones amb més dèficit de places i reduir el trànsit del centre, tenint en compte el volum de vehicles que rep Cambrils, especialment durant la temporada més turística.