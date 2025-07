Unes 40.000 persones omplen el Festiuet de Salou

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Salou s’ha convertit aquest cap de setmana en l’epicentre de la música en català amb la celebració del Festiuet, un dels festivals més consolidats del país, que per primera vegada ha elegit el municipi per fer-hi parada. Milers de persones —unes 40.000— han omplert la zona del Parc dels Emprius durant les nits de divendres i dissabte per gaudir d’un cartell musical de primer nivell en un ambient de convivència, festiu, familiar i segur.

L’esdeveniment ha comptat amb les actuacions de grups referents del panorama actual, com ara Oques Grasses, The Tyets, Stay Homas, Buhos, Els Catarres, Figa Flawas, 31 FAM, Julieta, Porto Bello o Sara Roy, entre molts altres. El festival —una iniciativa privada— ha ofert una proposta musical variada, que ha anat des del pop i el reggae fins al trap, el rock festiu i la cançó d’autor, pensada per a un públic ampli i intergeneracional.

L’escenari s’ha instal·lat en una zona estratègica i accessible del Parc dels Emprius, a l’Avinguda Doctor Eduard Punset, pensada per minimitzar possibles molèsties i garantir una experiència innoblidable i còmoda per a tothom. El recinte comptava amb aparcament proper, serveis distribuïts eficientment i un dispositiu de seguretat ampliat, fet que ha permès celebrar el festival sense incidències destacables i amb plena tranquil·litat.

A més, s’hi ha habilitat un punt lila, com a espai segur i d’atenció davant qualsevol actitud masclista o assetjament, i una zona específica per a persones amb mobilitat reduïda, per garantir una experiència inclusiva i accessible.

Valoració molt positiva

Des de l’Ajuntament de Salou es fa una valoració molt positiva del desenvolupament del festival, destacant que es tracta d’una iniciativa privada amb segell de qualitat, perfectament alineada amb l’aposta del municipi per promoure esdeveniments culturals que generin impacte positiu i grans experiències.

En aquest sentit, el consistori recorda que aquest 2025, Salou és capital de la Cultura Catalana, i acollir esdeveniments com el Festiuet contribueix a ampliar i enfortir l’oferta cultural i artística del municipi.

«El Festiuet ha estat un èxit en tots els sentits: ha portat els millors grups musicals catalans del moment, ha estat obert a tota mena de públics i ha transcorregut amb civisme i alegria. A Salou volem cultura, música i grans esdeveniments que connectin amb la gent i projectin la nostra identitat», ha expressat l'alcalde de Salou, Pere Granados.

Amb aquesta edició, Salou consolida així la seva posició com a referent cultural i musical al sud de Catalunya, demostrant la seva capacitat per acollir grans cites culturals amb qualitat, seguretat i inclusivitat.