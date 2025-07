Intervenen més de 200 quilos d’haixix en un cotxe en un dispositiu en Cambrils

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en un dispositiu policial en Cambrils el passat 11 de juliol, va identificar i va inspeccionar un vehicle ocupat per un individu. A l’interior del turisme es van localitzar nombroses bosses precintades al buit que contenien una suposada substància estupefaent, que, per les seves característiques organolèptiques i forma de presentació (pastilles, glans i embolcalls que simulaven paquets de tabac), es va identificar com a haixix. El pes total aproximat de la substància intervinguda ascendeix a 204 quilograms.

Per aquest motiu van detenir el conductor, un home de 33 anys d’edat, a qui a més li constaven tres assenyalaments judicials en vigor: dos ordres de recerca, detenció i personació, i una ordre de recerca, detenció i ingrés a la presó.

La Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Tarragona va instruir les corresponents diligències policials, que, juntament amb el detingut, han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número de 3 dels de Reus, en funcions de guàrdia, que ha decretat el seu ingrés a presó.