Gran èxit de l'estrena de la ‘Simfonia del Canvi’ al Parc Samà

Més de 350 persones van assistir ahir a la nit a l'estrena de la Simfonia del Canvi, que es va emportar un enorme aplaudiment de les famílies, i especialment dels més petits, que van al·lucinar amb les aventures de John, Paca, Eco, el xaman d'una tribu amazònica perduda i uns estris de cuina molt xerraires.

Després de preceptiva la benvinguda del Guaco, el guacamai gegant que és la mascota del Parc Samà, va començar l'obra escrita i dirigida per Pep Vergé, una innovadora proposta cultural que combina elements lúdics i educatius per a promoure la reflexió col·lectiva sobre la relació directa de l'aigua amb la sostenibilitat de la vida en el planeta.

«És meravellós veure els nens gaudir i alhora anar prenent consciència del que significa l'aigua per a les seves vides», va subratllar el director del Parc Samà, Francisco Javier Castillo.

El director de l’obra, Pep Vergé, molt satisfet per la acollida del públic, va agrair públicament al Parc Samà i al Francisco la seva total col·laboració per poder realitzar l'estrena en un «lloc únic i immillorable per poder transmetre de forma lúdica als nens que tinguin cura de tancar les aixetes».

Actors, titelles i música en directe

L'argument narra la història de John, un pagès nord-americà amb més cor que barret, que deixa les seves terres per emprendre un viatge a través del món. No estarà sol: l'acompanya Eco, un esquirol inquiet i amb més idees que glans que pot parlar amb l'aixeta i els estris de cuina. Ells dos i la Francisca Jones, Paca l'exploradora a la recerca de tresors perduts, faran riure i reflexionar... tot al ritme d'una simfonia que sona en viu.