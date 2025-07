El futbolista tarragoní que és la nova joia de la Masia i segueix els passos de Lamine Yamal

La Masia del FC Barcelona continua sent una de les acadèmies de futbol més prestigioses del món. El seu paper com a factoria de talent és indiscutible, i any rere any segueix formant futbolistes d’alt nivell que acaben triomfant tant al primer equip blaugrana com arreu del planeta. Amb una estructura tan propera geogràficament, és gairebé inevitable que, de manera regular, apareguin noms destacats de la demarcació de Tarragona. Futbolistes com Aleix Garcia, Sergi Roberto o Estanis Pedrola en són clars exemples. El proper en unir-se a aquesta llista d’elit podria ser Jofre Torrents.

Natural de la Selva del Camp, Jofre Torrents és un lateral esquerre de 18 anys que s’ha consolidat com una de les grans promeses de futur del Barça. El club confia plenament en ell i, abans de l’estiu, va renovar-lo fins al 2028. De la mateixa generació que Lamine Yamal o Pau Cubarsí (2007), Torrents ja ha fet el salt al filial blaugrana malgrat estar encara en edat juvenil. Aquest estiu, a més, ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19, que ha arribat a la final del Campionat d’Europa de la categoria.

A més, la recent sortida d’Álex Valle al Como italià obre encara més la porta a Torrents, que podria convertir-se en la gran alternativa per al carril esquerre. El seu potencial ha estat reconegut internament, i ara tindrà una oportunitat d’or: fer la pretemporada amb el primer equip sota les ordres de Hansi Flick, en la gira asiàtica del Barça a Corea del Sud i el Japó.

Tot i la seva joventut, Jofre ja ha demostrat caràcter i resiliència: el 2023 va patir una greu lesió de lligaments creuats al genoll, que va posar en risc la seva carrera. Però no només s’ha recuperat plenament, sinó que ha tornat amb més força i convicció, consolidant-se com un dels projectes més il·lusionants de la Masia.

Amb el seu físic imponent (1,85 m), velocitat, potència i una cama esquerra de molta qualitat, Torrents destaca per la seva capacitat ofensiva, centrades precises i una bona lectura del joc. Si tot va segons el previst, tindrà minuts durant la pretemporada per demostrar que està preparat per competir amb Alejandro Balde i Gerard Martín per un lloc en el primer equip.