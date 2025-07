Rescaten un banyista ebri a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Un home de 48 anys va ser rescatat dimecres al vespres de dins l'aigua de la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant. L'avís el van rebre a les 22.56 hores i es van mobilitzar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim i la Policia Local.

Allí el personal de la guingueta de la platja va alertar que un client seu havia entrat a l'aigua ebri i no havia sortit. Els cossos d'emergències van procedir a la seva recerca. Finalment, un bomber el va localitzar conscient prop d'una boia. L'home va ser traslladat fins la sorra on el van atendre el personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i li van donar l'alta in situ.