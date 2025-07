'Deixa’t prendre el pèl' recaptarà fons per l’Associació Familiars d’Alzehimer Costa Daurada

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 9a edició de l’esdeveniment solidari Deixa’t prendre el pèl tornarà al Port de Cambrils el diumenge 14 de setembre i en aquesta ocasió recaptarà fons per l’Associació Familiars Alzheimer Costa Daurada. Es tracta d'una jornada solidària on professionals de la perruqueria, la barberia i l’estètica ofereixen els seus serveis al carrer per recaptar fons per una causa social.

L’esdeveniment combina solidaritat, estil i comunitat, i també inclou activitats paral·leles, música i ambient festiu per a tots els públics. La informació detallada de la programació es donarà a conèixer al setembre.

L’Associació Familiars d’Alzheimer Costa Daurada és una entitat cambrilenca sense ànim de lucre que dona suport a persones amb Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, així com als seus familiars i cuidadors, a través del Centre de Dia Les Orenetes. La recaptació es destinarà al projecte d’ampliació del centre per arribar a més famílies.

Les persones que vulguin col·laborar amb la causa poden fer-ho des d’ara mateix a través del crowdfunding oficial a la plataforma Mi grano de arena.