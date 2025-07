La Casa de la Festa de Cambrils ja està a punt per obrir portes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’obertura de la Casa de la Festa de Cambrils és imminent. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein; el regidor de Festes, Alfredo Clúa; i el regidor d’Obra Pública, Jose Ángel Garcia, i les entitats festives del municipi, van visitar ahir el nou equipament cultural, que s’ubicarà en un edifici del passeig Albert, recentment rehabilitat amb aquest objectiu. El següent pas serà el procés participatiu per definir un pla d’usos conjuntament amb el teixit associatiu i la instal·lació del mobiliari necessari per desenvolupar les seves activitats.

La Casa de la Festa respon a una històrica reivindicació de les entitats festives i permetrà dotar-les d’espais adequats per poder-se reunir, assajar o organitzar formacions i activitats socials, entre altres necessitats. A més, en el futur també es planteja crear un espai expositiu obert al públic per donar a conèixer la cultura popular del municipi.

El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Cambrils, ha comptat amb una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona de 199.764 euros. Els treballs, amb un import total 241.229 euros, han anat a càrrec de l’empresa Construccions Vinaixa SA, i han inclòs la rehabilitació d’un antic magatzem de la brigada de 122 m2, el condicionament de dos patis exteriors de 155 m2 i 40 m2 i la renovació i redistribució de tota dels serveis (amb wcs, lavabos i dutxes) d’un edifici de 40 m2.

L’espai on s’ha intervingut està ubicat en un solar de 347 m2 al final del passeig Albert, a la cantonada del carrer Corona d’Aragó, al costat de l’Escola Municipal de Música, i està format per diferents edificis, separats entre ells, els dos patis interiors i un antic dipòsit d’aigua. La nau rehabilitada com a Casa de la Festa és la més propera al passeig Albert i la nau contigua continuarà funcionant com a magatzem de la brigada d’electricistes. Per altra banda, l’edifici dels serveis és el que està tocant a l’avinguda Mil·lenari.

A més, a l’edifici de la Casa de la Festa s’hi han realitzat noves divisions interiors per habilitar una sala principal i diferents cambres per les entitats, s’hi ha construït un altell amb una escala per disposar d’espais tancats d’emmagatzematge, s’ha renovat la instal·lació elèctrica i la xarxa d’aigua, i s’hi ha instal·lat una xarxa de telecomunicacions i un sistema d’extracció d’aire.