Comencen les obres del Palau Municipal d’Esports i la pista d’atletisme de Cambrils

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat les obres d’adequació de la xarxa d’aigua calenta sanitària i la substitució de la coberta del pavelló 1 del Palau Municipal d’Esports, que romandrà totalment tancat al públic fins al 8 de setembre. D’altra banda, aquesta setmana també han començat els treballs de renovació del paviment de les àrees de salts i els semicercles interiors de la pista d’atletisme.

Els treballs pel condicionament de l’aigua calenta sanitària es realitzaran amb finançament propi, mentre que les actuacions de la coberta del pavelló i la pista d’atletisme formen part del projecte Cambrils, Vila Marinera Sostenible aprovat pel Ministeri d'Industria, Comerç y Turisme, finançat íntegrament amb els Fons Europeus Next Generation-EU.

Xarxa d’aigua calenta sanitària

La reforma integral de les calderes, els acumuladors i la xarxa de distribució d’aigua freda i aigua calenta sanitària resoldrà la manca d’aigua calenta que han patit els usuaris i usuàries dels pavellons durant tota la temporada 2024-2025. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Francisco Alis per un import de 133.018,93€ i tindrà una durada de 8 setmanes.

Millora de l’envolvent del pavelló 1

Els treballs de reparació i actualització del sistema envolvent tèrmic del poliesportiu consisteixen en la substitució de la coberta del pavelló 1, juntament amb la instal·lació de noves claraboies i la col·locació de plaques solars per a la producció d’energia solar, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la sostenibilitat dels equipaments esportius municipals.

L'obra de substitució de la coberta ha estat adjudicada a l’empresa Grup Xavier Babot S.L. per import de 288.440,02€ i ha començat aquest dimarts 8 de juliol. En breu també s’adjudicarà l’obra d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, que no afectarà els serveis del Palau d’Esports.

A més, s’aprofitarà el tancament per realitzar altres petites millores com la pintura de pavelló 1, la pintura de línies de terrenys de joc, les millores a la deshumificadora de la piscina, canvis del fals sostre en algunes zones i neteja del pavelló per un import aproximat de 50.000 euros.

Renovació de la pista d’atletisme

Les obres de la pista d’atletisme, que es van iniciar dilluns, tenen un pressupost de 98.602,90 € i inclouen la renovació dels paviments dels passadissos de salts i llançaments, els semicercles interiors i altres actuacions complementàries millorar l’equipament i poder realitzar l’homologació de la Federación Española de Atletismo.