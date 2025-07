S’exhaureixen les entrades pel concert de Lax’n’Busto a Cambrils

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) viurà un final d’alt voltatge el 10 d’agost amb el concert de cloenda a càrrec dels Lax’n’Busto. Les entrades per aquesta actuació tan esperada s’han exhaurit, confirmant la gran acollida d’aquesta gira especial de la mítica banda del Vendrell.

El festival ha volgut fer valdre el seu llegat musical amb una proposta eclèctica que inclou noms com Nil Moliner, El Drogas, The Amy Winehouse Band, Ainhoa Arteta, Chicuelo & Marco Mezquida, o el gran espectacle participatiu Carmina Barana, entre d’altres.

Un dels concerts més destacats serà el de Maria del Mar Bonet, que actuarà el 3 d’agost al Parc del Pescador, gairebé trenta anys després de la seva darrera visita a Cambrils. En aquesta ocasió, la cantautora mallorquina repassarà el seu emblemàtic disc 50 anys a l’Olympia de París, un homenatge al concert històric que va oferir en aquella sala mítica. Encara hi ha disponibles les últimes entrades per aquest concert. La 50a edició del FIMC aposta, a més, per descentralitzar part de la seva programació amb concerts gratuïts en espais emblemàtics del municipi i activitats paral·leles. El Parc del Pinaret, amb una graderia per a 650 persones i un espai village amb foodtrucks, DJ i música en directe, tornarà a ser el cor vibrant del festival.

Les entrades per als concerts del Festival Internacional de Música es poden adquirir al web www.festivaldecambrils.cat i a la plataforma www.codetickets.com.