El Parc Samà consciència a les famílies sobre l'ús de l'aigua amb la ‘Simfonia del Canvi’

El Parc Samà de Cambrils acollirà el proper dijous 17 de juliol a les 21,30 hores l'espectacle Simfonia del Canvi, una innovadora proposta cultural que combina elements lúdics i educatius per a promoure la reflexió col·lectiva sobre la relació directa de l'aigua amb la sostenibilitat de la vida en el planeta.

Es tracta de la segona estrena d'un espectacle -amb aforament aproximat de 350 personas i una hora de durada- per gaudir en família, on el públic forma part del viatge, riu, canta i aprèn que cada gota d'aigua és important. Una aventura familiar amb música en directe, humor, titelles, participació del públic i un missatge urgent sobre el consum responsable de l'aigua i el canvi climàtic.

Segons el director d’aquesta singular simfonia, Pep Vergé, «volem que els nens tornin a casa i demanin als seus pares que tinguin cura de tancar les aixetes; amb un problema tan gran, sembla que no hi podem fer res, però cada gra de sorra fa molt... per això, a través de l'humor i de la tendresa, busquem l'empatia i l'emoció dels nens, en una obra que enganxa la seva atenció des del principi fins el final».

«Com a vector de consciència ambiental, és gairebé un deure per nosaltres traslladar als més petits la importància de la gestió correcta de l'aigua; aquest any ens han visitat 22.000 escolars i és un aspecte en què insistim en les visites guiades, però hem volgut reforçar-ho amb aquesta iniciativa innovadora en lo social i cultural, que presentarem com una acció comunicativa que busca l'excel·lència davant la Xarxa Europea de Jardins Històrics», integrada per 26 parcs, ha explicat el director del Parc Samà, Francisco Javier Castillo.

Fa dècades que el jardí històric de Cambrils treballa en programes per adaptar les seves espècies vegetals als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, i en especial a la situació d'emergència que planteja el canvi climàtic. Com exemple, aquest 2025 s'han plantat 155 nous arbres de diverses espècies, i se n'han substituït 55 que havien arribat al final del seu cicle vital o s'havien vist afectats per la sequera.

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha participat a la presentació de l'espectacle per subratllar que «una iniciativa cultural i ambiental com aquesta, no es podia fer en un altre lloc, ja que el Parc Samà, a més de la seva riquesa històrica i botànica, és tot un símbol de sostenibilitat a Cambrils».

Actors, titelles i música en directe

L'argument narra la història de John, un pagès nord-americà amb més cor que barret, que deixa les seves terres per emprendre un viatge a través del món. No estarà sol: l'acompanya Eco, un esquirol inquiet i amb més idees que glans que pot parlar amb l'aixeta i els estris de cuina. Ells dos i la Francisca Jones, Paca l'exploradora a la recerca de tresors perduts, faran riure i reflexionar... tot al ritme d'una simfonia que sona en viu.