L’Ajuntament de Prades aprova una moció per reclamar la millora urgent del transport públic

El Ple de l’Ajuntament de El Ple de l’Ajuntament de Prades va aprovar ahir, a proposta del grup municipal Treballem per Prades (ERC-Acord Municipal), una moció que reclama a la Generalitat de Catalunya i a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) la implementació d’un sistema de transport públic més eficient, circular i bidireccional a Prades i les Muntanyes de Prades.

La moció parteix de la situació geogràfica singular del municipi, que dificulta les connexions amb altres municipis i serveis essencials, i denuncia que el transport públic existent és insuficient i no respon a les necessitats de residents, treballadors i visitants. Aquesta manca limita les oportunitats laborals, l’accés als serveis bàsics i el creixement del turisme sostenible, afectant especialment col·lectius vulnerables com la gent gran, els estudiants i les persones sense vehicle propi. També s’hi assenyala l’impacte ambiental negatiu derivat de la dependència del vehicle privat.

La moció aprovada estableix que l’Ajuntament reclamarà a la Generalitat i a l’ATM l’elaboració d’un estudi específic per implantar o millorar el servei de transport públic a la zona. A més, es proposa la creació d’una taula de treball amb representants de les quatre comarques afectades (Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà i Alt Camp) per definir accions conjuntes que permetin millorar la mobilitat. El text també aposta per la promoció del turisme sostenible mitjançant la posada en marxa de rutes regulars de transport que connectin els principals punts d’interès de la zona amb els nuclis urbans i les estacions de transport públic més importants.

Així mateix, la moció contempla l’exploració de noves tecnologies, com ara aplicacions i plataformes digitals, per tal d’ajustar l’oferta de transport a la demanda real, tot comptant amb la implicació dels ens locals. Els acords es traslladaran als òrgans competents de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments limítrofs, i es demana la creació d’una comissió de seguiment per garantir la implementació efectiva de les millores acordades.

Amb aquesta moció, l’Ajuntament de Prades fa un pas endavant per garantir una mobilitat sostenible, accessible i adaptada a les necessitats del territori, posant èmfasi en la cohesió social, el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient.