Comencen els assajos del Misteri de la Selva, que fa 45 anys des de la seva recuperació

El Misteri de la Selva ha començat aquesta setmana els assajos per tal de dur a terme les dues representacions habituals d’aquesta peça assumpcionista, els dies 14 i 15 d’agost. Malgrat això, la jornada de la Mare de Déu d’Agost serà només com una primera part del cicle de representacions d’enguany de l’obra medieval, donat que el 27 de setembre oferirà una representació especial a Roma amb motiu del Jubileu 2025.

Després d’una primera trobada dedicada a realitzar activitats de conjunt i jocs per tal de crear de nou els vincles entre els actors i cantants que formen part del repartiment del Misteri, al llarg d’aquesta setmana ha començat la feina d’assajos per als diversos grups actorals i per als cors de cant que formen part de l’obra selvatana.

Per altra banda, amb l’arribada del mes de juliol s’ha obert també el procediment de venda telemàtica d’entrades anticipades, que es poden adquirir a través del portal digital Entràpolis. Aquí també es pot accedir a les promocions i ofertes que té a punt el Patronat del Misteri de la Selva tant per a grups com per als paquets especials d’activitats.

Les representacions es duran a terme a l’església de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp el dia 14 d'agost, a les 22.00 h, i el dia 15, a les 20.00 h. Pel que fa a la posada en escena a Roma, serà a l’església de Santa Maria Sopra Minerva, al costat del Panteó, l’últim dissabte de setembre.

El Misteri de la Selva arriba enguany al seu 45è cicle de representacions després que la peça es recuperés l’any 1980 i s’hagi mantingut en escena des de llavors. Durant aquest prop de mig segle, la peça s’ha representat de forma especial a Tarragona, Roma, Elx, Palma de Mallorca, Jerusalem, Montserrat o la Sagrada Famíla, entre altres llocs, i ha estat reconeguda com a Premi Nacional de Cultura Popular per la Generalitat de Catalunya.

El Misteri de la Selva data del segle XIV i es considera una joia del teatre medieval català. De fet, es tracta la peça teatral més antiga que es conserva íntegra en català antic. També destaca per la riquesa dels seus cants, donat que bona part de l’obra es representa cantada a cappella amb melodies polifòniques i del gregorià dels segles XIII i XIV a partir d’acotacions extretes de la pròpia consueta original. Precisament, la consueta es va localitzar dins d’un llibre de censals a l’arxiu de la Selva del Camp a finals del segle XIX, es va recuperar a mitjan segle XX i es representa de forma continuada des de fa quaranta-cinc anys.