Un projecte pioner renova l’aigua de l’aqüífer del Baix Camp

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

El Centre Cultural de Cambrils va acollir ahir una jornada per presentar els resultats de LIFE REMAR, un projecte impulsat per Comaigua per reaprofitar l’aigua tractada de la depuradora de Cambrils i infiltrar-la a l’aqüífer del Baix Camp. Tiphaine Anderbouhr, gerent de Comaigua, defensa que «aquesta tècnica s’ha demostrat que funciona», ja que s’ha observat una significativa eliminació de compostos com nitrats o bacteris.

Durant un any i mig, s’han infiltrat 400 metres cúbics diaris a través d’una barrera basada en la natura, construïda a partir de subproductes de la indústria agrària. Ara plantegen poder escalar el projecte aplicant la tecnologia a una major superfície.

Per fer aquesta escalada, Anderbouhr explica que seria necessari «augmentar la concessió i aconseguir nous terrenys». A més apunta que estan treballant per aconseguir més finançament, sigui públic o privat. En qualsevol cas, la gerent afirma que «la idea és escalar el projecte». Els responsables encara han d’entregar els resultats definitius a la Unió Europea i esperen que s’aprovi una segona fase.

Per ara, la prova pilot s’ha fet amb «objectius purament científics», però els responsables del projecte consideren que l’aigua dels aqüífers es podria fer servir per usos industrials, agrícoles o fins i tot de boca. «L’aqüífer del Baix Camp està en un estat deficient i aquesta és una gran notícia», remarca Joan Campos, director tècnic del programa LIFE REMAR.

Cal destacar que aquesta és una tècnica pionera a Catalunya, s’han iniciat altres projectes similars, però mai d’aquesta envergadura. Entre un dels seus trets més destacats està el seu baix cost, ja que la barrera de filtratge natural no requereix materials de valor. El global del projecte, arrencat l’any 2021, ha tingut un cost de dos milions d’euros, finançat en un 50% amb fons europeus.

Això sí, el projecte deixa encara algunes incògnites, com la capacitat de resistència de la barrera. Entre els inconvenients també cal destacar que aquesta és «una tecnologia extensiva» que necessita terrenys per posar-se en pràctica.

A més, alguns components com els fàrmacs, són més difícils d’eliminar. No obstant això, cap compost ha demostrat «un nivell preocupant» en les mesures que s’han pres de l’aqüífer. Amb tot, els responsables consideren que aquesta tecnologia pot donar «un nou ús a l’aigua depurada», una qüestió que troben molt rellevant en el context actual de sequera.

LIFE REMAR compta amb la col·laboració del CSIC, la Universitat Politècnica de Catalunya, el CNRS i Mejoras Energéticas.