ERC Cambrils denuncia la paràlisi i la manca de lideratge del govern Klein en els primers 100 dies

Esquerra Cambrils ha fet avui una valoració dels primers 100 dies de govern del nou executiu d’Oliver Klein, en pacte amb NMC, PSC i PP. L’oposició republicana lamenta que l’alcalde no hagi estat capaç d’impulsar cap acció transformadora ni de mostrar lideratge, i denuncia un estat creixent de descoordinació i deixadesa al municipi.

«Ens trobem amb un Ajuntament sense projecte, sense rumb i amb una ciutat desendreçada», afirmava la portaveu del grup, Camí Mendoza, qui afegia que «el senyor Klein va dir que agafava el timó de Cambrils, però la realitat és que el vaixell va a la deriva».

Des d’Esquerra es denuncia que el nou govern no ha presentat cap Pla d’Acció Municipal, una eina imprescindible per a la planificació estratègica, i que «és preocupant que l’alcalde digui que no té temps per redactar el seu pla de mandat, nosaltres creiem que no han sigut capaços de seure els tres partits: no pot ser que s’improvitzi cada dia». A això, des d’Esquerra Cambrils, subratllen que se suma el retard injustificable en l’aprovació del pressupost municipal.

El grup que lidera l’oposició afirma que Cambrils presenta una imatge de deixadesa alarmant. «Els carrers estan més bruts que mai: contenidors desbordats, passejos degradats i papereres plenes, el servei de neteja i recollida no funciona».

La portaveu, Camí Mendoza, afegia que a tot això se li suma la paràlisi de projectes importants impulsats pel govern anterior, com el pavelló a Vilafortuny, les obres de millora de l’avinguda Pau Casals i del carrer Colom, la renovació i manteniment de parcs infantils i, a tot, la preocupació que la mala gestió dels projectes posi en risc subvencions importants.

«Ens comprometem, com fins ara, a treballar de manera responsable i activa davant la inoperancia demostrada per l’actual govern municipal. Fiscalitzant cada decisió, denunciant la inacció i defensant un model de ciutat amb lideratge, serveis dignes i respecte per la ciutadania. Demanem al senyor Klein que es posi les piles, que si volien la possibilitat de governar, ara a què esperen?», sentenciava Mendoza.