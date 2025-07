Cambrils acollirà aquest dissabte una concentració de cotxes clàssics de col·lecció amb caràcter benèfic

Cambrils serà l'escenari, aquest dissabte a partir de les 18 hores, d’una concentració de cotxes clàssics de col·lecció amb un marcat caràcter solidari. L’esdeveniment, organitzat pel club internacional de negocis One Executive Club, el restaurant El Quincho de Mar i el Club Corvette Racing Espanya, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils i té com a objectiu recaptar fons per a la campanya “Per als Valents”, en suport al Sant Joan de Déu (SJD) Pediatric Cancer Center de Barcelona.

Els participants es reuniran a la plaça davant de l’Ajuntament, on els assistents podran admirar aquests vehicles icònics que, en aquesta ocasió, es posen al servei d’una causa solidària: ajudar els nens que lluiten contra el càncer. A partir de les 19 hores, la caravana de cotxes es desplaçarà fins al restaurant El Quincho (carrer Valls, 2), on se celebrarà un sopar benèfic privat, accessible mitjançant reserva prèvia.

Una part de la recaptació, així com el total de les donacions voluntàries, es destinaran íntegrament a la campanya “Per als Valents”, que dona suport a la recerca i el tractament del càncer infantil al SJD Pediatric Cancer Center.

L’esdeveniment comptarà amb la presència d’autoritats locals, empresaris del territori, col·laboradors i convidats internacionals vinculats a One Executive Club. L’Ajuntament de Cambrils dona suport a la iniciativa, que contribueix a projectar la ciutat com una destinació culturalment rica, socialment compromesa i amb atractius turístics de qualitat. “No es tracta només d’un esdeveniment per a amants del motor, sinó d’una projecció del tarannà de la ciutat: Cambrils es presenta com un lloc obert, modern i humà, on l’estil té ànima i les celebracions, un propòsit”, ha destacat Serge Ishutinov, fundador d’One Executive Club.

A través d’aquest tipus d’iniciatives, One Executive Club reafirma la seva aposta per consolidar esdeveniments de prestigi internacional a la Costa Daurada, combinant filantropia, esport i networking empresarial. El club també organitza la MasterCup Regatta, una cita nàutica de referència, així com la Mastercup Wintersport, amb esdeveniments hivernals celebrats a estacions d’esquí d’Àustria, Itàlia i, recentment, Baqueira-Beret.