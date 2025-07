El Reus Juga! tornarà a omplir els carrers de jocs tradicionals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Reus juga!, VIII Festival de Jocs Tradicionals, es durà a terme el 12 i 13 de juliol i oferirà una edició amb un ventall més ampli d’activitats i amb un major nombre de participants. Aquesta és una iniciativa organitzada per la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles, juntament amb la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals.

El regidor de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha explicat que «l'objectiu d’aquest esdeveniment és donar a conèixer els jocs tradicionals i populars entre la ciutadania, així com recordar que aquests són també relació, aprenentatge, companyonia i cultura», ha explicat el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.

Com a novetat d’aquesta edició, es comptarà amb la col·laboració del projecte europeu Erasmus+ Games Plus: traditional games for learning to teach, que mostraran i ensenyaran a jugar a tres jocs: El Bòlit, jugat a Catalunya; el Jogo do Beto, de Portugal, i el Pljočke, de Croàcia.

També cal destacar que enguany, a més del Reus juga!, la ciutat també acollirà la trobada anual de l’Associació Europea de Jocs i Deports Tradicionals (AEJeST), i per això serà la capital europea dels jocs tradicionals, amb una presència de delegacions d’11 països d’Europa i 7 comunitats autònomes de l’Estat. La trobada acollirà més de 200 participants que seran a Reus des de l’11 fins al 13 de juliol.

Com a acte previ, es va celebrar fa unes setmanes el I Tastet de jocs tradicionals a les escoles, on es van ensenyar diversos jocs als més de 300 alumnes que s'hi van inscriure voluntàriament. «L'objectiu era fer difusió del Reus juga! i veure quines possibilitats hi ha perquè les escoles hi participin», ha afirmat el president de la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles, Jordi Torrente, que ha volgut ressaltar que la participació de la ciutadania és un dels principals propòsits d'aquesta iniciativa.