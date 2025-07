Cambrils es prepara per la Festa de la Mare de Déu del Carme

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Festa de la Mare de Déu del Carme de Cambrils donarà el tret de sortida el dissabte 12 de juliol amb una programació que s'allargarà vuit dies, fins el diumenge 20 de juliol. L'acte central de la festivitat serà la processó de la verge pels carrers del port i per la mar del dissabte 19 de juliol.

Després de tancar les festes de Sant Pere, al Baix Camp no s'atura la festa. Amb l'arribada de la Mare de Déu del Carme, Cambrils continuarà gaudint de la seva tradició marinera amb la celebració de la festa en honor a la patrona dels pescadors.

El programa d'actes s'iniciarà el 12 de juliol amb la Diada Castellera dels Xiquets de Cambrils i la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès com a convidada. Una exhibició que se celebrarà a partir de les 19 h a la plaça Mossèn Joan Batalla. Una jornada que acabarà amb una nit de concert i revetlla al parc el Pescador amb el grup Músics de Carrer, les PD Petxines i DJ Dimuca.

El dimecres 16 de juliol, coincidint amb la Diada de la Mare de Déu del Carme, s’oferirà la missa en homenatge a la patrona a les 19 h a l’església de Sant Pere. Per completar el dimarts, a les 20 h la plaça del Pòsit acollirà la Ballada de Sardanes de la Cobla Reus Jove i els Amics de la Sardana de Cambrils.

El divendres 18 de juliol es farà la tradicional cantada d’havaneres al Passeig de les Palmeres amb els grups Aigua Clara i Vela Major, amb degustació de rom cremat per part dels pescadors de Cambrils. El preu del got serà de 2 euros i hi haurà disponibilitat de cadires.

L’endemà dissabte 19 de juliol la festa començarà a les 9 h amb una sardinada popular a la Llotja de Pescadors. El preu de la degustació de sardines serà de 5 euros, i inclou pa i beguda (vi, cervesa o aigua). A les 18 h es farà una segona missa en homenatge a la patrona i a les 19 h s’iniciarà la tradicional processó pels carrers del port i pel mar, per honorar la verge i demanar-li protecció davant els perills de la mar.

La processó, que se celebra en dissabte per facilitar la participació dels pescadors. Sortirà de la plaça de l’Església de Sant Pere i es dirigirà al Moll de Ponent per continuar per mar i fer l’ofrena a la Mare de Déu (recorregut: carrer Mn. Planas, plaça del Pòsit, carrer del Carme, carrer Sant Pere, passeig Miramar, Moll de ponent - passeig Miramar, carrer St. Jordi, carrer Mn. Planas, i plaça de l’Església).

A la processó hi participaran els Nyanyos Timbalers, Vent d’Estrop. Vogadors de Cambrils, i el club Rem Cambrils, mares i nenes i nens mariners, les Confrares de la Mare de Déu del Carme, el pubillatge i les autoritats locals i eclesiàstiques. Per a participar a la processó com a dones pescadores, nens i nenes, s’haurà d’anar abillat amb vestuari típic pescador. Dins la processó no s’admetran acompanyants vestits de carrer.

La Festa de la Mare de Déu del Carme es pot portar a terme gràcies a la participació de la Confraria de Pescadors, la Confraria de la Mare de Déu del Carme, la Parròquia de Sant Pere i la Capella Polifònica. Finalment, per quart any consecutiu, el Cap de Setmana Diatònic tornarà a fer parada a Cambrils. Serà el diumenge 20 de juliol a les 20 h al Parc del Pescador amb un concert del grup Marduix, que posarà el punt final a la festa més marinera de Cambrils.