Es busquen cineastes de premi

A Castellvell busquen realitzadors i realitzadores amb ganes de posar-se a prova. Aquest juliol se celebra una nova edició del PeTitCURtS, el concurs de curtmetratges fets en català, d’una durada màxima de 3 minuts, que s’hagin gravat i editat en un termini màxim de 48 hores i que incloguin un aliment i una frase de cinema que els organitzadors desvetllaran just abans de començar la competició. Si l’any passat tots els curts presentats havien de tenir xocolata i la frase Sigues positiva, de la pel·lícula Inside Out, fa dos anys les consignes obligatòries van ser els pebrots i la sentència Que la força t’acompanyi de la saga de pel·lícules de Star Wars.

Aquest any el PeTitCURtS començarà el dissabte 5 de juliol a les 9 del matí i acabarà dilluns dia 7 a la mateixa hora. El certamen s’adreça a tots els públics i els treballs es poden realitzar amb qualsevol mitjà, siguin càmeres professionals o simples telèfons mòbils. Hi ha dues categories: Adults, i MiniPeTitS, per a nens i joves menors de disset anys.

Tots els curts presentats a concurs es projectaran en una sessió única el 17 de juliol. Durant aquest passi es repartiran crispetes entre el públic i aquest podrà votar per escollir el millor curtmetratge del festival. El certamen compta també amb un jurat professional, que és qui determinarà els quatre premis de la categoria d’Adults i els tres per a la categoria Mini. En l’edició d’enguany, el jurat el formaran Marina Campos, actriu i directora cambrilenca; Mercè Rovira, actriu, coach d’interpretació i directora; i Benjamín Luque, actor i director de teatre. Els premis es lliuraran en una cerimònia el 24 de juliol i tots els participants rebran un petit informe del jurat en què es valorin els mèrits dels seus treballs.

La inscripció és gratuïta i es pot fer a través de la web del festival (www.visual festivalcurtmetratges.com). A la mateixa web es poden consultar les bases completes.

Aquesta activitat està impulsada per Cinema Visual Castellvell (CVC), una entitat cultural que s’ha presentat aquesta mateixa setmana i que neix amb la voluntat de fomentar el cinema local, en català i amb una mirada pròpia, i que té com a missió generar activitat cultural tot l’any.