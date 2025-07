Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El reconegut cuiner Moha Quach, guardonat recentment amb el Premi Revelació en l’àmbit gastronòmic català, serà l'encarregat d’encendre els fogons de la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja d’aquest 2025. El xef pronunciarà el pregó inaugural d’unes festes que tindran lloc del 18 al 27 de juliol i que combinen activitats tradicionals amb noves propostes per a tots els públics.

La programació manté actes emblemàtics com la Festa de l’Avinguda Barcelona, les vaquetes, els focs artificials o els esperats Vespres de Pèrgola, que tornen amb força per oferir propostes culturals i d’entitats locals. La celebració de la Festa Blanca amb diversos DJ a la Punta del Riu és una de les novetats, juntament amb una jornada d’activitats d’aigua i fitness pensada per a tothom.

Arrels a Miami Platja

Moha Quach, nascut a Nador (el Marroc), va arribar a Miami Platja amb 12 anys, reunint-se amb el seu pare que ja vivia al municipi. Va fer el seu procés d’adaptació a l’Institut de Mont-roig del Camp, on va aprendre l’idioma i va créixer envoltat d’amistats i records d’infantesa vinculats al municipi: els estius a la platja Cristall, les tardes a la plaça Jaén o les estones a la biblioteca Miramar formen part del seu relat personal.

La seva primera feina va ser, precisament, en un establiment local, on va començar rentant plats, ajudant a la cuina i fent de cambrer. Aquell va ser el seu primer contacte amb el món de l’hostaleria, que amb el temps es convertiria en la seva gran passió i professió.

Encara avui, una part de la seva família viu a Miami Platja i Moha hi torna sovint per visitar-los, passejar per la platja i saludar amics de sempre. Tot i que admet que el vent de l’hivern no és del seu grat, assegura que aquest és un poble tranquil i amb molta qualitat de vida.

Una trajectòria reconeguda a la cuina catalana

Després de formar-se a Cambrils i consolidar la seva carrera a Tarragona, Moha Quach ha destacat com un dels joves talents de la cuina catalana. És propietari i xef del restaurant El Terrat, situat al centre de Tarragona, un projecte que fusiona la cuina mediterrània amb tocs marroquins, d’autor i de proximitat.

Aquest projecte ha rebut molt bones crítiques i ha acumulat premis importants com el Premi Revelació 2025 als Premis Nacionals de Gastronomia de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i la renovació del reconeixement Sol Repsol 2025. El seu restaurant també apareix a la Guia Michelin 2025 i a la Guia Macarfi 2025. A més forma part de la comunitat Slow Food, apostant per una cuina compromesa amb el territori i els productors locals.

El programa complet de Festes de Sant Jaume es donarà a conèixer els pròxims dies a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament.