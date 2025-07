L’enderroc dels ponts ferroviaris de Cambrils s’allarga una setmana més

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Les obres d’integració urbana de l’antiga via del tren a Cambrils s’allargaran més del previst. El termini inicial per enderrocar els ponts del Molí de la Torre, Molí d’Avall i Vilafortuny acabava ahir, però Adif ha informat que els treballs es mantindran, almenys, fins al 10 de juliol.

Segons va detallar en el darrer ple municipal Carlos Caballero, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cambrils, els problemes se centren a les obres de Molí d’Avall i Vilafortuny, on qüestions com el nivell freàtic o la manca de subministraments han complicat el procés. En aquestes dues zones encara resta pendent pavimentar les noves voreres i asfaltar el nou vial que ha de dibuixar una nova trama urbana.

El regidor hauria demanat a Adif, responsable dels treballs, que «fiquin tots els mitjans possibles» per tal que el 10 de juliol es recuperi la normalitat. «Les obres saps quan les comences, però no quan les acabes», remarcava el responsable d’urbanisme.

Les obres, iniciades a principis d’aquest any amb l’enderroc del pont entre el carrer de Camí de Sant Joan i el vial del Cavet, es van dissenyar per no coincidir amb la temporada turística més àlgida, ja que els treballs obliguen a modificar la circulació en diversos punts del municipi. Caballero té previst reunir-se avui amb els responsables de l’obra per tal de fer un seguiment d’aquestes.

Segons una informació avançada per RevistaCambrils i confirmada per Adif a aquest mitjà, l’enderroc del pont de Mas Clariana, l’últim d’aquest paquet d’obres, es deixarà per a després de l’estiu. Més endavant Adif té pendent desenvolupar una segona fase amb els passos a nivell de Ponent, que configuraran la nova Via Verda.

Subvencionades a través dels fons europeus Next Generation, aquests treballs suposen un pas endavant per la nova imatge de Cambrils després de la desaparició de les vies que partien el municipi en dues parts. Prèviament, l’Ajuntament també havia actuat amb passos provisionals al camí del Corralet i al carrer Venècia o connectant les avingudes de Vidal i Barraquer i Horta de Santa Maria.

A això, s’hauran de sumar les obres vinculades a la integració del tramvia, previst per l’any 2028.