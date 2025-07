Els pagesos del pantà de Riudecanyes tornen a regar després de dues campanyes sense aigua

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els pagesos del Camp de Tarragona tornen a regar amb aigua del pantà de Riudecanyes després de dos anys de restriccions a causa de la sequera. Uns 2.000 agricultors tornen a disposar d'aigua de l'embassament, regant una superfície de 4.000 hectàrees. La campanya es va iniciar el 16 de juny i s'allargarà fins al 24 d'agost.

Els pagesos, però, alerten que els avellaners han «patit» la sequera i les altes temperatures. En declaracions a l'ACN, el cap de producció de Coselva, Francesc Sabaté, avisa que la falta d'aigua ha «complicat molt la viabilitat econòmica» del sector. Artemi Prats, pagès de la Selva del Camp (Baix Camp), afegeix que és «molt complicat aixecar i tirar endavant un avellaner després d'aquests dos anys».

Des de la setmana passada, cada membre de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes pot gaudir d'una hora de reg diari durant deu setmanes. Tot i això, en una temporada amb normalitat disposarien de dues hores. Des del 2021 que no tenen tota l'aigua disponible. Igual que enguany, el 2022 només van gaudir d'una hora diària d'aigua, i el 2023 i el 2024 no van poder utilitzar aigua del pantà. És a dir, en quatre anys han regat l'equivalència al que hauria de ser un sol any de reg.

Prats agafa aigua de Riudecanyes i preveu que la campanya de l'avellana vagi «millor» aquest 2025 «pels que tenen pous i han pogut mantenir els avellaners». «Les finques que només regaven del pantà ja estan impossibles», afegeix. Diu que han estat dos anys «complicats» perquè els avellaners dels terrenys que només podien regar del pantà «estan per arrencar».

El jove selvatà comenta que els seus avellaners els ha pogut sustentar, però s'està plantejant deixar algunes de les finques arrendades perquè els arbres ja no són productius a causa de l'estrès hídric, i està tota la finca per replantar.

Sense viabilitat econòmica

Sabaté explica que hi ha molts socis de la cooperativa de la Selva del Camp que reguen principalment del pantà, amb un reg de suport d'aigua de pous propis. Insisteix que la impossibilitat de disposar d'aigua de Riudecanyes «ha complicat molt la viabilitat econòmica i la subsistència» del cultiu.

L'avellaner necessita «molta dotació hídrica» i amb l'augment de les temperatures «pateix molt», explica. «Els arbres ho han exposat molt clarament. Hi ha moltes plantacions que s'han vist afectades, han perdut el seu potencial, i un avellaner és pràcticament impossible tornar-lo a reconduir cap a un potencial productiu», apunta el cap de producció de Coselva.

Sabaté i Prats coincideixen a dir que disposar d'aigua enguany «ha donat una mica d'aire», però hi ha «incertesa constant» sobre el futur del sector, que ara per ara, depèn de l'aigua del pantà de Riudecanyes. «No hi ha un pla clar», lamenta Sabaté.

El Departament de Territori preveu tenir enllestida l'estació de regeneració d'aigua a la depuradora de Reus a finals del 2027. És la solució que planteja la Generalitat per incrementar els recursos hídrics per l'agricultura del Baix Camp. Des de Coselva anticipen que l'aigua regenerada no és «apta» per al reg de l'avellaner perquè té una «conductivitat molt elevada» que aquests arbres «no toleren». Per això, Sabater considera que una de les solucions «més viables» seria regar amb aigua de l'Ebre.

A l'espera del transvasament

De moment, els pagesos estan utilitzant l'aigua del mateix pantà de Riudecanyes que es troba al 57% de la capacitat total. L'any passat, en la mateixa data, l'embassament estava al 2%. Segons el decret de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el transvasament d'aigua entre Siurana i Riudecanyes no es produirà fins que el pantà del Baix Camp se situï per sota del 50%. L'ACA va proposar moure 1,03 hm3 de l'embassament del Priorat cap al de Riudecanyes, fet que permetria disposar a la comunitat de fins a 3,20 hm3.

El GEPEC va votar en contra del transvasament defensant que els drets de gestió de l'aigua havien de ser pel Priorat. Consideren que els regants poden abastir-se amb recursos propis i que només utilitzen la del sistema Siurana – Riudecanyes perquè té un cost menor. Unió de Pagesos es va abstenir, ja que estan a favor que els agricultors puguin regar amb aigua del Riudecanyes, però són contraris al fet que l'aigua es faci servir per a altres usos que no sigui la pagesia.

Ajuts per arrencar arbres morts

La setmana vinent, el Govern té previst publicar l'ordre d'ajuts per la sequera i per poder arrencar els arbres morts. Fa un mes que Unió de Pagesos es va mobilitzar per exigir-ho, però la tramitació s'ha anat allargant. Ara, fonts del departament d'Agricultura asseguren que es farà els pròxims dies.

La iniciativa estarà destinada a les explotacions agràries que hagin perdut més del 30% de la producció en cultius llenyosos a conseqüència de la sequera, i es dirigiran a actuacions d'arrencada i replantació, així com a inversions associades com moviments de terra, sistemes de tutorització i instal·lacions de reg.