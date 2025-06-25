Societat
Unes 4.000 persones participen de la Festa dels Indians i el Modernisme al Parc Samà
El jardí històric ha ampliat el seu programa aquest 2025 amb cinc dies de celebració i els dos concerts d’obertura del Jardí Sonor
Durant els dos darrers caps de setmana, el Parc Samà de Cambrils ha reviscut el seu ja clàssic viatge en el temps amb motiu de la setena edició de la Festa dels Indians i el Modernisme, que s'ampliat enguany a cinc dies en què han participat prop de 4.000 persones, concretament 3.895 visitants, amb 1.600 (41%) d’ells vestits d'època o íntegrament de blanc a l'estil indià.
A més de la singularitat de gaudir del jardí històric poblat de personatges abillats a la moda de finals del XIX, la festa s'ha viscut al ritme de la música cubana a l'hora de l'aperitiu i, com a detall per generar ambient, alguns nens han repartit a l'antiga usança 500 exemplars de La Veu del Parc Samà, un diari indià i modernista que divulga els tresors modernistes del Camp de Tarragona amb notícies de juny de 1881, any d'inauguració del jardí històric.
L'esdeveniment s'ha aprofitat per facilitar la visita de caràcter social de 50 famílies de la Fundació CorAllFamily, entitat sense ànim de lucre formada per pares, professionals de la salut i empreses, amb la finalitat d'ajudar a nens amb cardiopaties congènites portats de diferents països.
Jardí Sonor
Els concerts programats de Eva Sola i Eva Fernández dins del festival Jardí Sonor han aconseguit atraure més de 400 persones per gaudir del vespre al parc, una experiència musical única que ha estat molt ben valorada pels assistents. Aquest 2025 el jardí històric s’ha consolidat com a data d'obertura del Jardí Sonor, amb l’oferta de concerts únics que tenen com a escenari els principals recursos patrimonials de la província de Tarragona.
Fins el 27 de setembre, el Jardí Sonor proposa una experiència única i immersiva, on la música en directe dialoga amb el paisatge, la memòria i el patrimoni. Cada concert s'ha concebut com una vivència cultural plena: tots els espais obren una hora abans de cada actuació per tal que el públic pugui explorar, gaudir i connectar amb l’entorn en un ambient acollidor i singular.