Política
Enric Daza denuncia el col·lapse dels taxis a Cambrils durant l'estiu
El grup municipal de Junts-Compromís per Cambrils presentarà una moció al plenari per a la creació de més llicències, de les quals n’hi hauran per tot l’any i estacionals
El grup de Junts-Compromís per Cambrils assegura que amb l'arribada de la temporada alta, el municipi torna a evidenciar «mancances greus en serveis essencials per a residents i turistes», com la falta de taxis disponibles en hores clau, «fet que perjudica l'experiència dels visitants i genera una imatge negativa del municipi».
El seu portaveu, Enric Daza, denuncia, novament «una falta total de planificació per part del govern municipal, que repeteix els mateixos errors any rere any. L'any passat, molts turistes van optar per municipis veïns no només per la manca de serveis com dutxes o rentapeus a les platges, sinó perquè era pràcticament impossible trobar un taxi quan era necessari».
Malgrat que la Generalitat de Catalunya permet llicències temporals per reforçar el servei en períodes de màxima demanda, a Cambrils no s'ha activat aquesta possibilitat. «Sembla que hi ha interessos concrets que impedeixen posar solucions damunt la taula», alerta Daza. «Altres municipis com Eivissa, Salou o Benidorm han ampliat la seva flota estacional amb èxit, i fins i tot han permès l'entrada de taxis de zones limítrofes. Cambrils no pot quedar-se enrere».
Davant la inacció del govern local i la falta de temps per tramitar noves llicències, Daza assegura que presentaran una moció per tal que es creïn tres llicències més al municipi, una de fixa i dues de temporals. Aquest model, ja implementat amb èxit a altres zones turístiques, ha permès reduir temps d'espera i evitar pèrdues econòmiques i de reputació.
El partit també demanarà obrir una investigació interna transparent sobre les causes que han impedit l'ús de llicències temporals fins al moment i depurar responsabilitats si escau.
A més de convocar de forma urgent una taula sectorial del taxi amb representació de totes les parts implicades (Ajuntament, taxistes locals, Consell Comarcal, Generalitat i agents econòmics) per dissenyar un pla d'actuació immediat i planificar el 2026.
Daza conclou que «o es prenen mesures ja, o Cambrils seguirà sent sinònim de col·lapse i improvisació» amb turistes i visitants que han de patir es mancances de la planificació d’alguns mandataris municipals.