Infraestructures
El Govern impulsa la millora de carreteres entre Reus, Montblanc i Tortosa
Les obres, que formen part d'una inversió global de 248 milions d’euros, utilitzaran materials reciclats i tècniques que permetran reduir fins a un 25% les emissions de CO₂
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha tret a licitació un conjunt d'obres de millora en una desena de carreteres d'arreu de Catalunya, amb una inversió total de 248,3 milions d’euros. Aquesta actuació, que suposa duplicar la inversió habitual en conservació i millora del ferm, té com a objectiu principal augmentar la seguretat viària i la comoditat dels usuaris, alhora que es fa una aposta decidida per la sostenibilitat ambiental.
Els treballs es centraran en la millora del ferm de les vies, tot aplicant tècniques i materials sostenibles que permetran reduir la petjada de carboni associada a la construcció i manteniment de carreteres. Segons les previsions del Departament, la incorporació d’aquests nous processos pot suposar una reducció d’emissions de diòxid de carboni de fins al 25% respecte a les tècniques convencionals.
Aquesta nova estratègia persegueix tres grans objectius: reduir les emissions i el consum energètic durant les obres, aprofitar materials reciclats o reutilitzats, i incrementar la durabilitat dels paviments. Això comportarà una disminució del consum de matèries primeres i una rebaixa dels costos a llarg termini.
A les comarques de Tarragona, les actuacions previstes inclouen millores en carreteres entre Reus, Montblanc i Tortosa, punts clau per a la mobilitat del territori. A més, també es treballarà en vies d’altres zones com Vic i Berga, Viladecans i Igualada, Argentona i Sabadell, Girona, Vidreres i la Vall de Bianya, Esterri d’Àneu i Tremp, Ponts i Solsona, i Lleida.
|Lots/àmbits
|Pressupost licitació (MEUR)
|Vic i Berga
|29,51
|Viladecans i Igualada
|24,16
|Argentona i Sabadell
|17,02
|Girona, Vidreres i Bianya
|49,49
|Esterri d'Àneu i Tremp
|19,82
|Ponts i Solsona
|26,78
|Lleida
|19,91
|Reus
|14,88
|Montblanc
|21,75
|Tortosa
|25,05
|TOTAL
|248,37