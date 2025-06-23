Successos
Tallada l'AP-7 a Mont-roig en sentit sud per un camió incendiat que transportava àcid clorhídric
S'estan fent les tasques de transvasament del producte
L'AP-7 es manté tallada a Mont-roig del Camp (Baix Camp) en sentit sud des de dos quarts d'una de la matinada per un camió que s'ha incendiat. Es tracta d'un vehicle que transporta àcid clorhídric. Ja s'estan fent les obres de transvasament del producte i s'han habilitat desviaments per l'accés 37 a Cambrils.
Els Bombers hi treballen amb tres dotacions i, un cop extingit l'incendi que ha afectat principalment els pneumàtics posteriors, centren ara les tasques en la maniobra de transvasament del producte, que es preveu que encara duri unes hores perquè la cisterna del camió està inestable i s'ha de fer a poc a poc, segons han apuntat els Bombers. No hi ha hagut danys personals i Protecció Civil ha activat l'alerta del pla TRANSCAT.
El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de l'accident, que es va produir al punt quilomètric 271 de l'AP-7 en sentit sud, a les 23:46 hores, tot alertant d'un incendi en una roda del vehicle i que les flames s'havien estès a la cisterna, que transportava 24.000 litres de producte. Els Bombers van activar quatre dotacions per extingir l'incendi, que afectava principalment els pneumàtics posteriors.
Segons han informat els Bombers, a hores d'ara es mantenen dues dotacions activades perquè la fuita no s'ha pogut controlar i la maniobra de transvasament del producte segueix en marxa. Es calcula que la fuita ha afectat uns 500 litres de producte, que han estat recollits en un voral de terra. S'espera l'arribada d'una grua per tal que es pugui aixecar la cisterna afectada i poder procedir al canvi dels pneumàtics afectats. Segons han informat els Bombers, la cisterna del camió no està recta i, per això, la maniobra de transvasament del producte s'està fent a poc a poc.
Trànsit va tallar l'autopista en els dos sentits de la marxa inicialment quan es va notificar l'incident, però es va reobrir en sentit nord a les 01:50 hores. Es manté tallada l'AP-7 en sentit sud a l'altura de Cambrils i s'ha desviat la circulació per la sortida 37. Segons Trànsit, a hores d'ara es registra intensitat en el punt de desviament i també a l’A-7 en sentit sud. En el lloc de la incidència hi ha una tractora preparada per retirar el remolc del vehicle quan hagin finalitzat les tasques de transvasament de la càrrega.