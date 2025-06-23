Diari Més

A subhasta terrenys urbans a Montbrió del Camp amb descomptes del 88%

La licitació, d'un terreny urbà de 5.873 m², comença només en 30.000 euros, molt per sota del seu valor de taxació de 247.000 euros

Imatge de la parcel·la en subhasta de Montbrió del Camp.

Cedida

El portal de subhastes Escrapalia ha posat a la venda un terreny urbà a Montbrió del Camp (Tarragona) amb un descompte molt destacat respecte al seu valor de taxació. Es tracta d’una parcel·la de 5.873 metres quadrats que surt a subhasta pública amb un preu inicial de només 30.000 euros, quan el seu valor estimat és de 247.000 euros. Aquesta oferta representa un descompte del 88%.

El terreny es troba al sector SUD-PP3 (antic PP-1) Les Palomeres, una zona pendent encara de desenvolupament urbanístic però amb una forta projecció de creixement. La seva ubicació estratègica, molt pròxima a la Costa Daurada i amb bones connexions de transport, el converteix en una oportunitat interessant tant per a inversors com per a promotors que vulguin desenvolupar projectes residencials o d'ús mixt en el futur.

Aquest actiu immobiliari surt a subhasta dins del procés de liquidació de la constructora Roca Borras S.L., en concurs de creditors. La venda es realitza per encàrrec de l’Administració Concursal i es gestiona a través de la plataforma especialitzada Escrapalia, operada per l’empresa Surus.

Imatge de les parcel·les en subg¡hasta de Montbrio del Camp.

Cedida

Subhasta oberta fins al 16 de juliol

La subhasta estarà oberta fins al 16 de juliol i qualsevol persona, empresa o inversor pot participar-hi registrant-se gratuïtament a Escrapalia. Per poder fer una oferta, cal dipositar una garantia econòmica que serà retornada a tots els participants excepte al guanyador del lot, a qui se li descomptarà del preu final d’adjudicació.

