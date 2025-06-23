Societat
A subhasta terrenys urbans a Montbrió del Camp amb descomptes del 88%
La licitació, d'un terreny urbà de 5.873 m², comença només en 30.000 euros, molt per sota del seu valor de taxació de 247.000 euros
El portal de subhastes Escrapalia ha posat a la venda un terreny urbà a Montbrió del Camp (Tarragona) amb un descompte molt destacat respecte al seu valor de taxació. Es tracta d’una parcel·la de 5.873 metres quadrats que surt a subhasta pública amb un preu inicial de només 30.000 euros, quan el seu valor estimat és de 247.000 euros. Aquesta oferta representa un descompte del 88%.
El terreny es troba al sector SUD-PP3 (antic PP-1) Les Palomeres, una zona pendent encara de desenvolupament urbanístic però amb una forta projecció de creixement. La seva ubicació estratègica, molt pròxima a la Costa Daurada i amb bones connexions de transport, el converteix en una oportunitat interessant tant per a inversors com per a promotors que vulguin desenvolupar projectes residencials o d'ús mixt en el futur.
Aquest actiu immobiliari surt a subhasta dins del procés de liquidació de la constructora Roca Borras S.L., en concurs de creditors. La venda es realitza per encàrrec de l’Administració Concursal i es gestiona a través de la plataforma especialitzada Escrapalia, operada per l’empresa Surus.
Subhasta oberta fins al 16 de juliol
La subhasta estarà oberta fins al 16 de juliol i qualsevol persona, empresa o inversor pot participar-hi registrant-se gratuïtament a Escrapalia. Per poder fer una oferta, cal dipositar una garantia econòmica que serà retornada a tots els participants excepte al guanyador del lot, a qui se li descomptarà del preu final d’adjudicació.