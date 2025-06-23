Successos
Reoberta l'AP-7 a Mont-roig un cop retirat de la calçada el camió incendiat aquesta nit
La via ha estat tallada més de 12 hores
L'AP-7 ha quedat reoberta a Mont-roig del Camp un cop retirat el camió que portava àcid clorhídric que s'ha incendiat aquesta nit. Queda un carril tallat i aturades intermitents. Els Bombers ja han acabat amb el transvasament de la càrrega del camió i el remolc ha estat retirat de la calçada.
La via ha quedat reoberta cap a les 13 hores en sentit sud, després de més de 12 hores de tall. Durant la incidència s'han habilitat desviaments per l'accés 37 a Cambrils. Els bombers hi han treballat inicialment per apagar l'incendi que ha afectat principalment els pneumàtics posteriors, controlar la fuita i fer la maniobra de transvasament. Les tasques s'han hagut de fer a poc a poc perquè la cisterna del camió estava inestable.
El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de l'accident, que es va produir al punt quilomètric 271 de l'AP-7 en sentit sud, a les 23.46 hores. El vehicle transportava 24.000 litres de producte. Es calcula que la fuita ha afectat uns 500 litres de producte, que han estat recollits en un voral de terra.
Trànsit va tallar l'autopista en els dos sentits de la marxa inicialment quan es va notificar l'incident, però es va reobrir en sentit nord a les 01.50 hores.