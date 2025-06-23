Art
Refent les costures de les dones silenciades
A l’exposició ‘Per amor a la vida. Dones del nostre passat’, que s’ha inaugurat a la Sala Àgora de Cambrils, l’artista Adela Beltran ret homenatge a vuit heroïnes anònimes
Adela Beltran Sancho (Alcanar, 1973) és una artista i dissenyadora gràfica que té la dona com a punt central de la seva obra. Treballa sobre llenç amb tècniques que inclouen l’oli, l’acrílic, la cera i el collage amb diversos suports.
Aquest divendres passat es va inaugurar a la Sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils l’exposició Per amor a la vida. Dones del nostre passat, una mostra en què l’artista recull la memòria de vuit dones, heroïnes que no han passat a la història, però que, malgrat tot, representen un col·lectiu que ha tingut la seva transcendència.
En definitiva, els seus quadres volen representar totes aquelles dones desconegudes del passat que han tingut un paper essencial, malgrat ser anònimes, en l’esdevenir de la història.
La mostra arriba a Cambrils després de ser exposada al Foyer del Petit Palau de la Música Catalana, a Barcelona. En l’exposició, Beltran estableix un diàleg amb la tradició fent servir materials que eren d’ús quotidià en les vides de les seves protagonistes, com llençols o teles que van ser cosits per elles.
«En aquestes teles de matalassos, moltes centenàries, regalades, trobades i comprades a mercats de segona mà, la majoria d’Alcanar, hi apareixen vuit dones diferents, dones amb la seva pròpia història», explica l’artista.
Entre les dones que l’Adela homenatja hi ha una infermera de l’Hospital de Sang de Cambrils, que es va quedar orfe de pare amb només cinc anys i que va perdre un ull a causa d’una bomba que va encertar l’Hospital mentre ella hi estava treballant.
També fa memòria d’una dona que, apassionada del cant i l’ensenyament, després de patir la mort sobtada i amb molt poc temps de diferència del seu company i la seva filla, va acabar convertint-se en la directora del primer cor de dones de l’Orfeó Català.
Adela Beltran, juntament amb Manel Vallet, ha impulsat la Fundació Úniques, una organització que treballa per donar visibilitat a les creadores i promoure el col·leccionisme com a eina clau per a la preservació de l’art contemporani femení. L’Adela n’és la vicepresidenta.
Per amor a la vida, dones del nostre passat es podrà visitar fins al 12 de setembre i l’entrada és lliure.