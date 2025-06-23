Societat
Prades inaugura un nou itinerari pedagògic a la Roca Foradada
La proposta busca connectar amb la natura a través del joc
Prades ha inaugurat un nou itinerari sensorial i pedagògic a la Roca Foradada. El Ratolí Fermí proposa una nova manera d’endinsar-nos al bosc i viure una aventura, on trobarem propostes de joc per gaudir de la natura. Des de descalçar-nos i recórrer el camí sensorial, a saltar o fer equilibris.
Al llarg del recorregut, també es troben els planells que expliquen els senyals al bosc que mostren com abans vivíem molt més vinculats a la natura. D’altres parlen dels beneficis de la gestió forestal sostenible envers la preservació del patrimoni natural.
La proposta de sensibilització mediambiental adopta un format innovador. Petits i grans, aprenen sentint, jugant i experimentant, sobre els boscos, el seu valor per l’ésser humà i la importància de gestionar-los adequadament per conservar la biodiversitat i evitar incendis.
Es tracta d’un itinerari planer, accessible, d’1,5 kilòmetres, a prop de Prades dins del bosc i amb bancs al llarg del camí. A l’inici de l’itinerari, es troba un planell on el Ratolí Fermí convida a la passejada.