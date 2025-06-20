Equipaments
El Palau d’Esports de Cambrils tanca a l’estiu per les obres de la nova coberta del pavelló
Del 7 de juliol al 8 de setembre els dos pavellons i la piscina municipal romandran totalment tancats al públic
El Palau Municipal d’Esports de Cambrils romandrà totalment tancat al públic del 7 de juliol fins al 8 de setembre per les obres d’acondicionament de l’aigua calenta sanitària i la coberta del pavelló 1. La regidora d’Esports, Gemma Balanyà, ha destacat que «les instal·lacions esportives de Cambrils tenen alt nivell d’ocupació i ús i cal recuperar les millors condicions funcionals i de confort per a les entitats, els usuaris i abonats de les instal·lacions».
El proper 7 de juliol l’Ajuntament iniciarà l’actuació de la reforma integral de les calderes, els acumuladors i la xarxa de distribució d’aigua freda i aigua calenta sanitària, que resoldrà la manca d’aigua calenta que han patit els usuaris dels pavellons durant tota la temporada 2024-2025. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Francisco Alis per un import de 133.018,93€, es realitzarà amb finançament propi i tindrà una durada de 8 setmanes.
Els treballs continuaran amb la millora de l’envolvent de material sintètic, amb la substitució de la coberta del pavelló 1, juntament amb la instal·lació de noves claraboies i la col·locació de plaques solars per a la producció d’energia solar, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la sostenibilitat dels equipaments esportius municipals. Aquest projecte està cofinançat pels fons europeus Next Generation-EU.
L'obra de substitució de la coberta ha estat adjudicada a l’empresa Grup Xavier Babot S.L. per import de 288.440,02€ i també està previst que s’iniciï el mes de juliol. En breu també s’adjudicarà l’obra d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, que no afectarà els serveis del palau d’esports.
A més, s’aprofitarà el tancament per realitzar altres petites millores com la pintura de pavelló 1, la pintura de línies de terrenys de joc, les millores a la deshumificadora de la piscina, canvis del fals sostre en algunes zones i neteja del pavelló per un import aproximat de 50.000 euros.
Reubicació serveis
Com a conseqüència dels treballs el Punt d’atenció a la ciutadania es trasllada a la Sala de reunions (antic bar) en horari de 7:30 a 17h de dilluns a divendres. Mentre que les activitats d’estiu es duran a terme íntegrament a l'Escola Marinada.
Les entitats esportives que segueixen en competició s’han reubicat a instal·lacions i pavellons fora del municipi, mentre que els clubs que porten a terme entrenaments i campus han estat reubicats en escoles, altres equipaments esportius i altres edificis municipals.
El Departament d’Esports ha preparat diferents accions per continuar oferint serveis i atenció a usuaris i persones abonades a les instal·lacions esportives durant el període de tancament del 7 de juliol al 23 d’agost:
- Obertura fins el 5 de juliol. Els usuaris/abonats podran fer ús de les instal·lacions del Palau Municipal d’Esports fins el 5 de juliol amb els horaris d’estiu.
- Activitats dirigides a l’aire lliure. S’ha dissenyat i programat un conjunt d’activitats dirigides a l'aire lliure de dilluns a divendres, totalment gratuïtes i sense reserva prèvi. Tots els matins de 9 a 10:30h a la zona de la platja de la Llosa i per les tardes de 19 a 20:30h a la zona de la platja Esquirol.
- Ampliació de l’horari del gimnàs de la pista d’atletisme. S’ha ampliat l’horari de 7.00 a 22.00h de dilluns a divendres i dissabte de 9.00 a 14.00h per tal de continuar oferint aquest servei als usuaris/abonats que així ho decideixin, amb la quota corresponent a gimnàs pista atletisme.
- Abonaments i quotes. Durant el període de tancament, els abonaments i quotes quedaran de temporalment deshabilitats fins la data d’obertura, tots aquells usuaris que es trobaven d’alta durant el juny no hauran de fer efectiu matrícula i/o altres despeses en concepte d’inscripció.
Per qualsevol consulta o informació relacionada amb els abonaments, quotes i altres serveis, els usuaris poden contactar per correu electrònic a recepciopiscina@cambrils.cat.