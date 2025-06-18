Comerç
Grup 365 inaugura la seva primera fleca a Cambrils
L'establiment està situat al carrer Sant Pere
El Grup 365 continua el seu pla d’expansió territorial amb l’obertura del seu primer establiment a Cambrils, situat al carrer Sant Pere, 23. Aquesta nova botiga representa un pas estratègic en el creixement del grup, consolidant la seva presència a la província de Tarragona i apropant la seva proposta de valor a un dels destins més representatius de la Costa Daurada.
Cambrils, conegut pel seu caràcter acollidor i pel seu dinamisme tant en temporada alta com durant tot l’any, es converteix en una ubicació clau per al model del Grup 365. El nou espai està pensat com un punt de trobada per a residents i visitants, i destaca per la seva aposta per l’elaboració artesanal, la qualitat del producte i una atenció propera.
La botiga comptarà amb un horari ampli, de 06.00 h a 22.00 h els 365 dies de l’any, i oferirà una selecció cuidada de fleca, brioixeria i cafè. Aquesta obertura ha suposat, a més, la creació de 7 nous llocs de treball a la localitat.
El Grup 365 reforça el seu compromís amb la generació d’ocupació local, l’impuls al consum de proximitat i l’oferta d’una experiència de consum pensada per al dia a dia, basada en la frescor, la proximitat i la qualitat.
El Grup 365 és una empresa familiar, fundada l’any 1999 per Emilia Castro i Juan Antonio Tena, que s’ha consolidat com un referent en el sector. Amb un equip de més de 1.700 professionals, elabora diàriament al seu obrador productes que fusionen tradició i innovació.