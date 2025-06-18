Entrevista
Elisenda Rosàs: «Volem ser un llamp que il·lumini la qualitat cultural del país»
Rosàs és membre del col·lectiu Santa Teca, que organitza el Festival Llamp dissabte 21 de juny a Escornalbou
Enguany el festival es presenta amb força novetats. D’entrada, el nom: ara es diu Llamp. El Festival del Camp.
«Ja fa uns anys que Santa Teca organitza el festival d’Escornalbou, que té unes característiques diferents de la resta de coses que fem, no només pel lloc, sinó també per les activitats que s’hi programen. Així que vam pensar a donar-li un nom, i Llamp ens encaixava molt. Primer, perquè Escornalbou, que és un mirador sobre el Camp de Tarragona, acaba en una mena de punxa, que seria el corn del bou, on hi ha la capella de Santa Bàrbara, que ha estat invocada des de temps immemorials contra les tempestes i els llamps. Hi ha gent gran que encara sap els exorcismes que es pronunciaven quan hi havia tempestes. En segon lloc, perquè som Gent del Camp, gent del llamp. I, finalment, perquè enguany hem decidit concentrar totes les activitats en un sol dia, de manera que el festival acabi sent com un llamp, que ens il·lumina de manera instantània, descarregant tota l’energia cultural sobre el territori».
A més de canviar de nom, també hi ha un canvi de concepte?
«Històricament, hem fet un festival amb una programació de proximitat i de qualitat. Ara, amb aquest llamp, volem que la programació també tingui un fil conductor, que comenci al matí i s’acabi a la nit, i que les activitats tinguin relació amb cada moment del dia. Un dia, per cert, que coincideix amb el solstici d’estiu. Llavors, tot el que hem pensat té a veure amb l’espai, el temps i l’època de l’any. Comencem amb un esmorzar i acabem amb un sopar».
El que no ha canviat és la voluntat de reivindicar territori, patrimoni i cultura en general. De quina manera ho feu?
«Plantegem un programa que posi llum sobre la qualitat cultural que hi ha al país, entenent el país com tot el territori de llengua catalana. La persona que ve de més lluny és el Miquel Gil, del País Valencià. Així i tot, en la mesura del possible, intentem que la programació sigui de quilòmetre zero, i posant el focus en les persones que fan del lloc on vivim un lloc millor. Per això venen músics, pastors, actors, representants d’associacions excursionistes… En definitiva, persones que treballen per fer una comunitat arrelada al lloc i que, a més, en tenen cura».
El pasturatge i la transhumància són protagonistes, enguany.
«Sí, aquest any Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, i en col·laboració amb l’Associació del Camí Ramader de Marina, hem plantejat un seguit d’activitats vinculades al pasturatge, que és una pràctica que, encara que és molt beneficiosa per a tothom, està perill d’extinció».
Quines activitats són?
«Doncs el Daniel Giraldo, que és pastor a Alforja, portarà el seu ramat de cabres a un espai d’Escornalbou que és molt poc conegut, però que a nosaltres ens agrada molt, que són les corralines. Allà farà un taller de munyir i d’elaboració de formatges. També tindrem una parada de formatges de La Segalla, de la Selva del Camp, i al bar hi tindrem formatges del territori. I, qui vingui a esmorzar, podrà menjar formatge de la família Salsench, de Colldejou. Tot això passarà el dia 21, però durant la resta de la setmana, i fins al 29, a tots els pobles que formen part de la Baronia d’Escornalbou hi haurà activitats relacionades amb la transhumància. El Daniel Giraldo farà tot el recorregut amb les seves cabres i se’l podrà anar acompanyant. A més, hi haurà tallers de munyit i d’elaboració de formatges, gelat i mató».
Quin públic espereu que vingui al Festival Llamp?
«La intenció del nostre festival és posar llum sobre gent de tot tipus, que fa coses de tot tipus, a favor d’un món que a nosaltres ens agrada més. I, per tant, també ens agradaria que vingués gent de tot tipus, de totes les edats i amb interessos diversos. I, per això, també, la majoria de les activitats són intergeneracionals».