Municipal
‘El Llindar’ reivindica les companyies del territori amb una programació per redescobrir espais patrimonials de la Selva del Camp
La programació compta amb un quintet de música, un espectacle sobre els safarejos i una lectura dramatitzada al voltant del vi
La segona edició del cicle ‘El Llindar’ reivindica les companyies i els artistes del territori programant tres propostes d’arts en viu durant els divendres de juliol per redescobrir diversos espais patrimonials de la Selva del Camp (Baix Camp) que habitualment no s’usen com a escenaris.
L’Ajuntament de la Selva del Camp, a través de l’àrea de cultura, i l’associació cultural Empelt organitzen aquest cicle els dies 4, 11 i 18 de juliol. La programació que és d’accés lliure i gratuït, comptarà amb un concert de música de cambra, un espectacle sobre els safarejos i una lectura dramatitzada al voltant del món del vi.
El 4 de juliol a les 22 h, el Quintet Montsant donarà el tret de sortida amb un concert als jardins de l’Abel Ferrater. A partir de les 22 h, els cinc músics d’arrels majoritàriament tarragonines abordaran un repertori que mescla tradició i contemporaneïtat. Presentaran ‘Orient.cat’ una recopilació d’obres de compositors contemporanis catalans i d’arreu del planeta on el fil conductor és l’orientalisme. També es podran escoltar taques de flamenc, jazz i del llenguatge rítmic indi Konakol.
La segona proposta serà ‘Al safareig’ de la companyia vallenca Teatralitzat. Serà el dia 11 a les 20 h, amb un espectacle itinerant des de la plaça Major fins a la plaça de les Pletes per descobrir els antics rentadors del poble. La companyia es fixa en la història de dues dones per explicar tot allò que passava als safaretjos. Es tracta d’un espectacle per a tots els públics que combina el teatre i la música.
Finalment, el 18 de juliol a les 20 h, la companyia del Baix Camp la Ingràvida oferirà ‘7 d’històries’ a l’era del Col·legi Sant Rafael. Els intèrprets del Baix Camp faran una lectura dramatitzada per parlar de l’amor que hi pot haver en la vinya, d’una història d’assassinats i misteri, i del vi com a element per despertar passions. Els assistents podran tastar durant la funció diversos vins del Celler 9+ de la Nou de Gaià. Els tiquets pels tastos es podran comprar al mateix espai de l’espectacle.
Espais patrimonials com a nous escenaris
El 'El Llindar' va néixer l’any passat organitzat conjuntament entre l'Ajuntament de la Selva del Camp i l'associació cultural Empelt. Es tracta d’un cicle d'arts en viu que vol engrandir la programació cultural estival del municipi, amb la voluntat de crear sinergies i oferir un espai d'exhibició als artistes amb lligams al territori.
El cicle vol redescobrir llocs patrimonials del poble com a escenaris i llocs de participació cultural que habitualment no s'usen amb aquesta finalitat. Aquest 2025, com a novetat, el cicle comptarà amb diverses persones locals que explicaran i contextualitzaran l’espai als assistents. D’aquesta manera, l’Ajuntament i Empelt aposten per reforçar el vessant patrimonial del cicle.