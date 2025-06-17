Festes
L’Hospitalet programa més d’una trentena d’actes per les festes de Sant Joan i Sant Pere
El nou festival Milenial & Z Fest, l’actuació de David Cepo, el 'tardeo' dels 40 Principals Clàssics i el tribut a Hombres G se sumen als actes tradicionals
L’Hospitalet de l’Infant es prepara per viure intensament les festes de Sant Joan i Sant Pere amb una programació que aplega més d’una trentena activitats adreçades a públics de totes les edats. Enguany, el programa combina novetats amb actes tradicionals molt arrelats, que ompliran els carrers i les places de cultura popular, música, humor i participació.
Com és habitual, el correfoc de Sant Joan —amb inici a la plaça del Pou i final a la plaça Coll de Balaguer— farà vibrar els carrers el 23 de juny amb l’energia del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant, tant la colla jove com la vella, que prèviament protagonitzaran els «Versots satírics i la plantada del ninot». L’espectacle es completarà amb l’encesa de la foguera de Sant Joan i l’aquelarre teatralitzat del grup Quo Vadis, seguit de la revetlla amb l’orquestra Welcome Band. L’endemà, el 24 de juny, la festa de Sant Joan continuarà amb el Correbars amenitzat per la Xaranga Xino Xano.
La celebració de la Festa de Sant Pere, patró del poble, mantindrà també la seva essència amb actes com la missa solemne cantada per la Coral Arsis, la processó amb els Gegants de l’Hospitalet de l’Infant i la Banda Municipal de Música Clau de Vent, el sopar a la fresca i el ball de revetlla (enguany amb l’orquestra Miami Show), i el castell de focs que omplirà de llum el Port Esportiu.
Altres cites tradicionals que perduren i convoquen gran participació són la sardinada popular amb DJ i música en directe, la bicicletada popular, la plantada de bestiari (enguany, la 14a edició) i enceses de lluïment (amb la celebració dels 30 anys del Cavallet de mar), i l’encierro pamplonica, que ja s’ha convertit en un clàssic de les festes locals.
Noves propostes
Entre les novetats destacades d’enguany hi ha la inauguració de l’exposició del 60è aniversari del nou temple parroquial de Sant Pere Apòstol (el 28 de juny, a Sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d’Anjou). També cal destacar l’actuació del conegut humorista David Cepo, que portarà el seu espectacle No cruces los brazos a la pista Nova Llum el 26 de juny.
Pel que fa a la música i les propostes més adreçades al jovent, destaquen el nou festival Milenial & Z Fest (el 25 de juny), amb Joanet FM, Òscar Sánchez i Anna Gisbert, i el tardeo dels 40 Principals Clàssics (el 27 de juny), a càrrec dels locutors Sergi Sánchez i Josep Bartomeus. I per als nostàlgics del pop espanyol, el concert tribut a Hombres G Voy a pasármelo bien (27 de juny) i el gran concert de cloenda del 29 de juny a càrrec dels Mariachis Los Tenampas i la Banda Municipal de Música Clau de Vent també promet ser un èxit de públic.
També hi haurà activitats per a la canalla com l’espectacle infantil musical La Clika i inflables refrescants, diverses exhibicions de Country & Linedance l’Hospitalet de l’Infant, dels Bastoners de Vilafranca i dels Falcons de Piera, visita guiada a l’Hospital del Coll de Balaguer i Campionat Infantil d’Escacs.