Municipal
L’Ajuntament de Cambrils ofereix una xarxa de 12 refugis climàtics per protegir-se de la calor
El Departament de Salut Pública ha senyalitzat els equipaments climatitzats, a banda dels parcs, jardins i zones amb fonts d’aigua potable
Davant les onades de calor que es comencen a produir a tot el territori i que poden comportar un problema de salut pública, l’Ajuntament de Cambrils torna a oferir una xarxa de 12 refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a combatre aquests episodis de calor intensa. Aquesta xarxa, que ja ha demostrat la seva eficàcia des que es va crear, l’estiu del 2023, compta amb un mapa amb tota la informació, que el Departament de Salut Pública ha actualitzat amb la col·laboració del Departament de Cartografia.
La xarxa de refugis actualitzada està formada per 12 equipaments climatitzats degudament identificats, com la biblioteca, el centre cívic Les Basses, l’Ateneu Juvenil, el Forn del Tallero o el propi Ajuntament. A banda, Cambrils disposa de zones verdes pel territori amb zones d’aigua potable que poden proporcionar confort tèrmic als vianants en episodis de calor intensa o molt intensa, a la vegada que mantenen la seva activitat o funcions ordinàries.
Per fer-ne ús en moments de calor extrema, la ciutadania només s’ha de dirigir a un dels punts habilitats, que trobarà degudament senyalitzats com refugis climàtics, en el seu horari d’obertura habitual. Tots els espais compten, com a mínim, amb aire condicionat, lloc per seure, un punt d’aigua i lavabo.
Els refugis climàtics estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor: gent gran, nadons, persones amb malalties cròniques o amb manca de recursos. En canvi, no estan indicats per aquelles persones que requereixin atenció mèdica per causa de la calor, que han d’acudir als centres de salut.
Fonts per beure aigua
Paral·lelament als equipaments, hi ha distribuïdes per tota la ciutat una sèrie de fonts d’aigua potable per tal que es pugui beure aigua amb freqüència. Cal recordar que les persones grans sovint no perceben la necessitat de beure i se’ls ha de recordar que han de consumir aigua a petits glops durant tot el dia. Així mateix, és aconsellable aprofitar els espais a l’aire lliure amb ombra que estan distribuïts pel territori per tal de protegir-se de la calor, com el Parc del Pinaret o el Parc del Pescador.
En el següent ENLLAÇ es poden consultar les fonts d’aigua potable i la xarxa de refugis climàtics.