Societat
La nova residència de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindrà 20 places públiques
Els centres de dia i l'actual llar d'avis incrementaran les places públiques gràcies al pla de xoc de la Generalitat
La nova residència de la gent gran que es construeix a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindrà 40 places, de les quals la meitat seran públiques. Així ho preveu el pla de xoc per millorar la qualitat de les residències de la Generalitat. El geriàtric ha d'entrar en funcionament a la tardor.
També la llar d'avis de Vandellòs ampliarà de 5 a 10 les places públiques, amb la qual cosa dues terceres parts ho seran. Finalment, el centre de dia de l'Hospitalet de l'Infant passarà de tenir 4 a 7 places públiques, i del de Vandellòs passarà de tenir-ne 2 a tenir-ne 5. L'alcaldessa Assumpta Castellví ha celebrat que s'atengui la petició del consistori per poder oferir «serveis més accessibles i de qualitat» al municipi.