Societat
El somni d'una família d'Alforja de donar la volta al món
L'Albert i la Lídia volen recórrer el món durant un any i mig amb la seva filla Zion
L'Albert, la Lídia, i la seva filla Zion de vuit anys estan a punt d'embarcar-se en una gran aventura, recórrer el món durant un any i mig. Així ho explica la família alforgenca a la seva pàgina de Verkami, des d'on esperen poder finançar aquest gran viatge.
Aquesta, oberta fa poc d'un mes, ja compta amb gairebé un miler d'euros donats. L'objectiu total és de 9.000 euros. A què es destinaran aquests ingresos? La família ho explica amb detall al seu web.
«Viatjarem amb el mínim», apunten. Concretament, diuen, l'equipament consistirà en una motxilla per a cadascú, una tenda de campanya per als tres i tres sacs de dormir.
«Dormirem sempre que poguem fent acampada lliure, sota les estrelles, a boscos, platges, muntanyes... Ens mourem en avió únicament quan sigui necessari, i la resta del temps ho farem amb ferry, autostop o llogant cotxes per arribar als llocs més remots», asseguren.
De fet, els diners que volen aconseguir amb la campanya de Verkami es destinaran a bitllets d’avió per travessar grans distàncies i oceans; lloguer de cotxes per a trams rurals o sense transport públic; i per a equipament bàsic i material per gravar i compartir l’experiència amb els participants.
Recorregut de l'aventura
L'aventura, explica la família, arrencarà l'1 de setembre amb un viatge des de Barcelona a la illa grega de Kos, on la Zion complirà un dels seus somnis: navegar en un autèntic vaixell pirata. El 2 de setembre embarcaran en una travessia que els portarà a explorar les illes de Pserimos, Kalymnos i Plati.
Després preveuen establir-se a Kalymnos durant 25 dies per gaudir de l’escalada, les platges amagades i la vida local. D'aquí es traslladaran al municipi de Turquia, Datça, on descobriran la biodiversitat local i d'aquí creuaran el país fins a Antalya.
A finals d'octubre la seva intenció és volar al Japó per començar una nova etapa a Shikoku on faran una part del Camí dels 88 Temples i també practicaran surf a Nakamura, prefectura de Kōchi.
El 4 de novembre volaran fins a Cairns, Austràlia, per viure la Gran Barrera de Corall i conèixer la fauna australiana. També visitaran Sydney, Callala Bay, Blue Mountains, Melbourne i Kangaroo Island.
Després deixaran Austràlia per començar l’aventura andina a Xile, on es reuniran amb un amic escalador i intentaran obrir una nova via a Cochamó, enmig d’un paisatge espectacular. Després vindran EUA, Canadà, i potser Hawaii, Europa o Àfrica...
Recompenses
Les persones que vulguin fer alguna donació a la seva campanya de Verkami per ajudar a que facin realitat el seu somni rebran recompenses en funció de l'import donat. Entre aquestes hi ha un mapa interactiu per seguir els moviments de la família pel món; postals vídeo-digitals cada 15 dies; un quadern digital educatiu amb les percepcions de la Zion; un extracte exclusiu del diari emocional de la mare de la família; o una videotrucada individual al mes.
Les donacions van des dels 10 euros fins als 75 euros, tot i que també es poden fer donacions altruistes sense necessitat de rebre cap recompensa per part de la familia. Aquestes es poden fer al següent ENLLAÇ.
La família creu que «el món és la millor escola» per la seva filla. A més, «volem inspirar a altres families a viure d'una forma més lliure i a atrevir-se a somiar. Aquest viatge és també una cerca de connexió, d'històries humanes i de creixement», expliquen en un vídeo. I finalitzen que «aquest no és només el nostre viatge sinó també una forma de demostrar a Zion que els somnis es construeixen pas a pas al voltant del món».