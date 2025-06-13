Judicial
UGT reclama mesures urgents per protegir el personal de neteja després de l'apunyalament a Cambrils
El sindicat proposa protocols i formació en autoprotecció i personal de seguretat en algunes rutes i horaris de risc
UGT Serveis Públics exigeix «mesures urgents i contundents» per garantir la seguretat del personal de la neteja viària, després de l'apunyalament d'un treballador a Cambrils.
Entre les mesures que proposa el sindicat s'inclouen protocols de prevenció de riscos laborals específics en situacions de possible conflicte; formació específica i continuada al personal en gestió de conflictes i autoprotecció; la presència de personal de seguretat en rutes i horaris de risc; o campanyes de conscienciació sobre el respecte als treballadors dels serveis públics.
UGT condemna «enèrgicament la brutal agressió» amb arma blanca que va patir dilluns un treballador de l'empresa Secomsa de Cambrils, i ofereix suport a la víctima.
El sindicat també denuncia «la vulnerabilitat» creixent que pateixen els treballadors i treballadores del sanejament urbà, «tasca essencial per al manteniment i la salubritat de les ciutats», i lamenta que «sovint siguin invisibles a ulls de la societat.»