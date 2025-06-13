Nuclear
Sis de cada deu economistes catalans demana allargar la vida útil de les centrals nuclears
Les principals preocupacions per l’economia són el dèficit fiscal, l’accés a l’habitatge i la baixa productivitat
Sis de cada deu economistes demana allargar la vida útil de les centrals nuclears, segons els resultats de l’Enquesta de Situació Econòmica, publicada divendres pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. Així doncs, el 60,4% és partidari de posposar el tancament de les centrals més enllà del calendari previst. En el cas de les catalanes, Ascó I, el 2030; Ascó II, el 2032; i Vandellòs II, el 2035. Un 32,1% dels enquestats ha dit que prefereix respectar les dates establertes i un 7,4% no s’ha pronunciat. D’altra banda, els economistes assenyalen que el dèficit fiscal amb l’Estat és la principal preocupació per al desenvolupament econòmic amb un 43,4% de respostes, un 1% més.
La dificultat per a accedir a un habitatge manté el 37,4% del sondeig passat i escala fins a la segona posició d’aquest llistat. La baixa productivitat se situa en tercer lloc amb 32,4%, seguida de la manca de reformes estructurals amb 31,6%. El dèficit en infraestructures i comunicacions, en cinquè lloc, marca una de les davallades més pronunciades en passar de 36,4% al 30,5%.
Els resultats de l’informe assenyalen que els professionals consideren que l’economia catalana es troba en una situació positiva, però amb una tendència progressiva a la desacceleració. El 45,1% dels col·legiats afirma que la situació és similar a la de fa un any i gairebé tres punts més que a l’enquesta anterior. No obstant això, la percepció de millora baixa 8,2 punts fins al 35,7% respecte de l’hivern. D’altra banda, el percentatge de persones que detecta un deteriorament respecte a la primavera de 2024 augmenta fins al 18,7%.
A l'espera de l'informe de les causes de l'apagada del 28 d’abril, tres de cada quatre enquestats (75,8%) opinen que la prioritat per Catalunya ha de ser una major autonomia energètica mitjançant les renovables. El 45,6% recolza la via nuclear, mentre que el 27,7% creu que caldria fomentar la importació d’energia de França.
A les portes de la temporada d’estiu, els col·legiats s’han pronunciat sobre l’augment de la taxa turística, que ha estat ajornada, però que preveu duplicar el seu valor. Un 34,6% està d’acord amb la proposta d’augmentar la taxa turística, però considera que la seva aplicació hauria de ser flexible i tenir en compte les diferències territorials; mentre que un 22,8% hi dona suport, però assenyala que s’hauria d’haver començat a aplicar el mes de maig. D’altra banda, un 26,1% rebutja la mesura i un 11% creu encertat endarrerir la seva aplicació fins a l’octubre.
En canvi, l’enquesta flash realitzada paral·lelament per la Comissió de Fiscalistes revela que el 80% dels economistes considera que l’increment dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD) no afavorirà el mercat de l’habitatge a Catalunya i, en canvi, podria incentivar que els inversors optin per comprar fora del territori.
Per demarcacions, tres de cada quatre economistes creu que la crisi de l’habitatge és el gran problema de Barcelona; a Girona, gairebé la meitat (46,4%) opina que la intel·ligència artificial impactarà en el desenvolupament del teixit empresarial local.
L’agricultura i la ramaderia són identificats com el sector amb més dificultats per cobrir vacants laborals, segons la meitat dels economistes de Lleida; i una àmplia majoria assenyala les deficiències en infraestructures com el gran escull de Tarragona.