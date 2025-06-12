Medi natural
La Generalitat dissenya un pla per minimitzar l'impacte de la fauna marina protegida en la pesca
Els pescadors avisen de la sobrepoblació de dofins i lamenten que el dispositiu auditiu per allunyar-los no funciona
La Generalitat ha dissenyat el pla Bycath, un programa que inclou diverses mesures per minimitzar l'impacte en la pesca marítima professional de la fauna marina protegida. Entre les accions previstes hi ha la capacitació dels pescadors per saber com han d'actuar en cas de capturar accidentalment una espècie protegida. També s'ha obert una línia d'ajuts per cobrir els danys produïts pels dofins a les xarxes, sobretot al litoral tarragoní.
En el marc d'un estudi, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha proporcionat un dispositiu auditiu per allunyar els cetacis, però els pescadors lamenten que no acabi de funcionar i avisen de la sobrepoblació de dofins entre l'Ametlla de Mar i Torredembarra.
El Govern ha presentat un pla a Cambrils per analitzar, fer seguiment i compensar l'impacte d'espècies protegides com els dofins, les tortugues, els taurons, les rajades i els ocells marins en la pesca professional.
Pel que fa als dofins, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, ha reconegut que la «zona més problemàtica» és el litoral tarragoní. Per això, han iniciat una prova pilot instal·lant en cada barca un «pinger», un aparell que s'enfonsa a l'aigua i en cas de detectar un dofí emet un soroll per allunyar-los. Els pescadors expliquen que en un inici va ser molt efectiu, però les darreres setmanes ha perdut eficàcia. La bateria dels «pingers» disminueix ràpidament, comenten.
Els pescadors cambrilencs asseguren que aquesta tècnica no acaba de funcionar. «No sabem si és que s'han acostumat o que hi ha una massificació de dofins. Està ple, n'hi ha molts», indica un d'ells, Moisès González. «El mes passat hem tingut molts atacs amb els aparells ficats», afegeix. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible destaca que els dofins «són animals molt intel·ligents». Assenyala que els cetacis «saben perfectament l'engany quin és, alliberen el peix atrapat i poden fer forats a la xarxa i malmetre-la de tal manera que ja no torna a ser operativa».
Ajuts compensatoris
Una de les mesures per fer front a aquesta situació és l'obertura d'una línia d'ajuts compensatoris als pescadors afectats per la interacció de la fauna marina. Quan un ocell, un dofí o una tortuga queden atrapats a les xarxes «implica un temps perdut de pesca, fins i tot algunes vegades no poder comercialitzar la captura, o la destrucció de l'art de pesca i, per tant, hi ha una pèrdua econòmica», ha explicat Espanya.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha remarcat que la voluntat és sufragar tots els danys que es van produir l'any passat i que es compensin tots els que s'originin en un futur. Vilahur ha xifrat aquests ajuts en 200.000 euros aproximadament. El director ha insistit que treballen perquè «la fauna protegida no representi un dany sobre unes persones determinades, sinó que es pugui suportar amb el conjunt de la societat».
Captures accidentals
Una de les mesures és la formació als professionals de la pesca perquè en cas de capturar accidentalment un d'aquests animals pugui actuar. Per exemple, al nord de Catalunya, hi ha afectació dels ocells marins. Amb la tècnica dels palangrons de fons, algunes aus queden atrapades als ams. Espanya comenta que «és molt important saber com manipular l'animal en el moment de treure'l perquè això pot incrementar d'una forma molt important la taxa de supervivència de l'espècie».
Al Delta de l'Ebre passa amb les tortugues. Des del Govern afirmen que els últims anys ha disminuït un 80% les captures accidentals, però algunes encara queden atrapades en barques d'arrossegament.