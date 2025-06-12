Festes
Cambrils celebrarà Sant Pere amb música, tradició i mar
Tindrà lloc del 20 de juny al 5 de juliol amb novetats com la festa techno Sensoria, un vermut musical i el desè aniversari dels Nyanyos Timbalers
La Festa Major de Sant Pere donarà el tret de sortida a l’estiu festiu de Cambrils del 20 de juny al 5 de juliol amb música, foc i tradició marinera. La celebració arrencarà amb la segona edició de L’Embarcada pels carrers del port. Enguany el programa incorpora novetats destacades com la festa techno Sensoria a la platja del Regueral, un vermut musical durant la Trobada de Vela Llatina i la cercavila del 10è aniversari dels Nyanyos Timbalers, secció infantil de timbalers de Tota l’Endenga.
El dissabte 21 de juny, la cercavila d’aniversari dels Nyanyos sortirà a les 18:30 h des del Parc del Pescador i comptarà amb la participació de colles com BatukaSELVA, els Tabalers de l’Espatec i els Timbalers de la Farnaca. Aquella nit, fins a les 4 h, se celebrarà la festa Sensoria amb actuacions de Roomi, Jen Cruz, ValaV & Lola Kay, i Andrés Vergé vs Didac Llop.
El diumenge 22 de juny hi haurà el tradicional Vermut de Festa Major amb l’espectacle infantil Sarau! de Príncep Totilau, el Kinto Mariner i el concert de Fenya Rai. El 23 de juny arribarà la Flama del Canigó amb els timbalers dels Diables Els Cagarrieres, sardanes, encesa i lectura del manifest. A la nit, ball de revetlla amb l’Orquestra Himalaya al passeig Miramar.
El dia 24, festivitat de Sant Joan, s’oferirà un espectacle familiar a l’auditori del Parc del Pescador a càrrec de Crea’t Produccions amb música balcànica, dansa gitana i foc. El dimecres 25 hi haurà un taller de risoteràpia amb Bienesther i una taula rodona sobre la formació nàutica dels pescadors cambrilencs, organitzada per Arjau Vela Llatina.
El dijous 26 se celebrarà l’espectacle itinerant Rum rum... Trasto Karts de la companyia Xip-Xap pel passeig Miramar. El divendres 27 la festa s’intensifica amb la varada d’embarcacions de la XII Trobada de Vela Llatina, demostracions de navegació, la XIX Festa de l’Ormeig i concerts d’Andrea Grau i Ayryn.
El dissabte 28 al matí, dins la mateixa trobada, es recuperaran les cucanyes a la mar amb el pal ensabonat, curses de natació i agafada de síndries. La nit comptarà amb dues revetlles: la de Sant Pere al passeig Miramar amb l’Orquestra Welcome Band i la Jove a la platja del Regueral amb DJ Saurí, La Tribut FM, DJ Dimuca i DJ Snatxx.
La Diada de Sant Pere començarà amb matinades, missa major, ballada de sardanes i la cercavila de tarda. La nit tancarà amb el sopar mariner i el concert de Mano’s Rock al Parc del Pescador. El dissabte 5 de juliol es tancarà la festa amb la trobada Disbauxa timbalera de Cop de Cap. La cercavila s’iniciarà al Parc del Pescador a les 19 h.
La Festa Major de Sant Pere donarà pas a la Festa de la Mare de Déu del Carme, que se celebrarà a Cambrils del 12 al 20 de juliol.