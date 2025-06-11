Judicial
Presó provisional per a l'autor de l'apunyalament a un treballador de la neteja de Cambrils
El magistrat li atribueix un presumpte delicte de temptativa d'homicidi i recorda que ja té una condemna per homicidi
El jutjat d'instrucció número 3 de Reus, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut a Cambrils com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi. Els fets van tenir lloc el passat 9 de juny, quan l’acusat va atacar un treballador municipal de la neteja a l’avinguda Diputació de la localitat.
Segons consta a l'auto judicial, el detingut, identificat com D. A.D., hauria recriminat alguna cosa sense motiu aparent a la víctima mentre aquesta realitzava les seves tasques. A continuació, va treure una navalla i va intentar clavar-la al treballador, que va aconseguir protegir-se parcialment posant el braç davant la cara, tot i que va patir un tall profund. L’agressor va continuar l’atac i va apunyalar-lo també al cap, provocant una nova lesió. La força de l’agressió va ser tal que la fulla de la navalla es va trencar i va quedar incrustada en el teixit de la víctima.
El jutge ha considerat que hi ha indicis racionals de criminalitat i que l'acusat podria haver actuat amb la intenció de provocar la mort de la víctima, tot i que les ferides no van resultar mortals. Així mateix, s'ha tingut en compte el risc de fuga —donat que l’investigat és estranger i no té residència legal a Espanya— i el risc de reiteració delictiva, ja que compta amb antecedents penals per lesions agreujades i homicidi, segons recull l'auto judicial.
Per tot plegat, el magistrat ha acordat la mesura de presó provisional per garantir la presència de l'acusat durant el procés judicial i per protegir la seguretat de la víctima i la societat.
La causa segueix instruint-se.