Successos
Tallada l’AP-7 a Mont-roig del Camp per un accident d’un camió
El conductor del vehicle pesat ha resultat il·lès, mentre que el camió continua creuat a la calçada
L’AP-7 està tallada aquest dijous a la tarda en sentit sud a l’altura de Mont-roig del Camp (punt quilomètric 271), a causa d’un accident protagonitzat per un camió que ha fet la tisora i ha quedat creuat completament a la calçada. L’avís s’ha rebut a les 17:10 h i ha obligat a interrompre totalment la circulació en direcció València.
Hi ha retencions de fins a 4 quilòmetres i s’han habilitat desviaments per la sortida 37 de l’autopista cap a l’A-7, per tal de descongestionar el trànsit a la zona.
Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen al lloc dels fets per retirar el vehicle de grans dimensions i restablir la circulació. Afortunadament, el conductor ha resultat il·lès.