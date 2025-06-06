Societat
Més de 43.000 persones visiten la Fira de Cambrils
Un espectacle de 400 drons va il·luminar el cel de Cambrils com a cloenda de tres dies d’intensa activitat
El passat cap de setmana la Fira de Cambrils es va tornar a convertir en l’epicentre comercial i social del Camp de Tarragona amb una afluència total de 43.725 visitants. Per jornades, el dissabte 1 de juny va ser el dia de màxima afluència amb 19.965 persones comptabilitzades (el 46% del total), mentre que el diumenge es van registrar 16.633 persones (38%) i divendres 31 de maig (només en horari de tarda) van gaudir del primer dia de fira 7.127 persones (16%).
Les dades corresponen a les entrades comptabilitzades des dels quatre punts de comptatge establerts: el carrer Josep Serra i Dalmau, el pont de Nou Cambrils, el passeig Albert / carrer Hospital i la plaça de la vila. El procés s’ha dut a terme en horari d’11h a 21h dissabte i diumenge i en horari de 16h a 21h divendres.
La regidora de Promoció Econòmica, Patricia de Miquel, ha afirmat que «la Fira de Cambrils ha tornat a demostrar la seva capacitat d’atracció i dinamització econòmica, superant els 43.000 visitants i consolidant-se com un esdeveniment de referència al Camp de Tarragona».
«L’alt nivell de participació, la qualitat dels expositors i la diversitat de propostes per a tots els públics reflecteixen la il·lusió col·lectiva amb què treballem per fer créixer i enriquir aquest esdeveniment any rere any», ha explicat la regidora.
En relació a la cloenda de la fira amb l’espectacle de drons, que va ser una de les grans novetats d’aquesta 66a edició, la regidora ha assegurat que «sens dubte, va ser un moment màgic i innovador, que simbolitza l’aposta de Cambrils per combinar tradició i modernitat, emoció i tecnologia, en els grans esdeveniments que projectem com a municipi».
L’espectacle es va portar a terme diumenge a la nit i va tenir molt bona rebuda entre el públic concentrat a l’avinguda de l’Esport i al carrer Moragues i Barret. Un total de 400 drons van il·luminar el cel de la Fira de Cambrils amb 12 imatges representatives del municipi i de l'esdeveniment per posar el punt i final a tres dies d’intensa activitat comercial i d’oci.
D’altra banda, també va tenir molt bona acollida l'espai de gastronomia amb 8 foodtrucks i 12 cervesers artesans locals, que cada dia va comptar amb un taller de tast de cerveses. Pel que fa al públic familiar, les Firetes van ser el gran reclam dels infants una vegada més i els nous espectacles com les Girafes Gegants de la mà de la companyia Xirriquiteula van captivar petits i grans.
La 66a edició de la Fira Multisectorial va ocupar una superfície de més de 40.000 m2 i va comptar amb la participació de 110 expositors de sectors com l’automoció i motocicletes, la maquinària agrícola, la jardineria, el comerç i els serveis, les energies renovables, la salut i el lleure, entre altres.