Municipal
L'alcalde de Cambrils lamenta que des de Salou els acusin de no trobar solucions al 'top manta'
Oliver Klein afirma que la venda ambulant il·legal "afecta a tots" dos municipis
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha lamentat el comunicat que ha emès aquest dijous al migdia l'Ajuntament de Salou en referència a l'operatiu policial contra el 'top manta' i la concentració posterior dels manters, en el qual el consistori salouenc afirmava que des de Cambrils no s'han pres "solucions efectives" contra la situació.
"Des de Cambrils mai entrarem a opinar en relació a les estratègies que en qualsevol àmbit pugui fer un municipi veí", ha dit, i ha afegit que la venda ambulant il·legal "afecta a tots, independentment d'on es col·loquin els venedors o on hi hagi els magatzems de distribució", i ha remarcat que "tot sembla indicar que no són a Cambrils".
Així mateix, ha apuntat que dona "per fet" que Salou "està a favor" de complir la llei i que "per tant, defensa que els diferents cossos policials es coordinin per fer-ho possible, sigui qui sigui qui la vulneri".
Finalment, ha anunciat que "per tal d'avançar en l'àmbit de les solucions pràctiques i definitives", a la zona del Cap de Sant Pere s'iniciaran aviat "unes obres de renaturalització de la zona de la platja" que durà a terme el Ministeri per a la Transició Ecològica" que suposarà "una reordenació dels espais de circulació" en un tram de l'avinguda de la Diputació. Aquesta és una de les zones on habitualment es concentren els manters a vendre els seus productes.